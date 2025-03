Доньки на весіллі не було: зрадниця Лорак потай вийшла заміж

Поки 13-річна Софія Налчаджіоглу відпочивала з татом Муратом у Туреччині, її мама Ані Лорак, яка поміняла Україну на криваві російські рублі, виходила заміж.



Такий висновок можна зробити з інтерв'ю, яке Кароліна дала одному з видань. Її обранцем став іспанський інструктор з йоги Ісаак Віджрак, який називає себе терапевтом, що займається «створенням позитивної карми».

Ані Лорак вийшла заміж на Мальдівах. Фото із соцмережі

Пара розписалися ще у вересні 2024 року в Іспанії, а ось саме таємне весілля пройшло у День усіх закоханих на Мальдівах. Головним подарунком 48-річного нареченого стала прикраса-талісман, зроблена власноруч. З таким талісманом, каже Ісаак, його власнику нічого не страшно, а успіх та гроші самі собою рікою потечуть.

Саме весілля було без «надлишків» у вигляді великої кількості гостей та купи подарунків.

«Просто накритий стіл на березі моря, неймовірна кількість закусок. Коли ми обмінювалися каблучками, я заплакала. Був дуже емоційний момент. Ісаак подав мені хустку, щоб витерти сльози, і раптом залунала пісня You Are So Beautiful Джо Кокера. Ми вирішили, що тепер це буде наша пісня», — розповідала Лорак.

Своєю чергою, наречений заявив, що ніколи не був одружений.

«Я знаю, що в ЗМІ ходять чутки, що я мав дружину. Я хотів би внести ясність, що це не так. У мене є двоє дітей та нормальні дружні стосунки з їхніми мамами. З дітьми теж у нас чудові стосунки, вони моє життя. Кароліна дуже швидко стала для них близькою людиною. Ми разом святкували їхні дні народження і були як одна велика родина», — сказав Ісаак.

До речі, ексчоловіку Лорак приписують роман з відомою співачкою Іриною Білик. Пара часто зʼявляється разом на світських заходах, тримаючись за руки.

Фото з Instagram

