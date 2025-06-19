41.28 / 41.90 47.63 / 48.34
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Загроза зростає: росія посилює військову присутність поблизу Фінляндії

14:22 19 червня 2025
Фінський прикордонний паркан на східному кордоні з росією. Фото з сайту https://www.ukrinform.ua/

Через два роки після вступу Фінляндії до НАТО росія працює над посиленням своєї військової присутності поблизу російсько-фінського кордону, повідомляють ЗМІ. Як пише фінський мовник Yle, використовуючи нові супутникові знімки, росія розпочала будівництво гарнізону для артилерійської бригади в Кандалакші Мурманської області. На ділянці в 1,4 кілометра було вирубано ліс і проведені земляні роботи. Раніше на цій території вже були знесені старі будівлі.

Мурманська влада, як повідомляється, заявила, що вони «будують та реконструюють військове містечко на цьому місці», приблизно за 150 кілометрів на схід від кордону. За даними Yle, на знімках також видно зміни на інших російських військових базах поблизу кордону.

У росії є дві причини для посилення військової активності поблизу Фінляндії. Перша і більш нагальна причина — це навчання військовослужбовців та обслуговування старого обладнання, щоб його можна було використовувати для війни в Україні. Це видно з попередніх висновків видання, заснованих на супутникових знімках. Натомість, нові супутникові знімки з Лупче-Савіно, отримані ЗМІ, свідчать про новий та інший розвиток подій: росія прагне постійно посилювати свої війська саме вздовж кордону з Фінляндією.

За словами військового експерта, масштаб будівельного проєкту показує, що росія відчуває потребу зміцнити свої війська в регіоні.

РЕКЛАМА

«Якби єдиною метою було відправити війська в Україну, то, звичайно, там не було б потреби в такій інфраструктурі», — каже Марко Еклунд, який аналізував супутникові знімки.

Шведський мовник SVT нещодавно проаналізував супутникові знімки і теж дійшов висновку, що показують перші ознаки ізольованого нарощування російських військових сил поблизу кордону з Фінляндією. Наприклад, він повідомив, що російська армія побудувала три склади в Петрозаводську, приблизно за 175 кілометрів від кордону.

У травні спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що рф посилює військову присутність на кордоні з Фінляндією.

РЕКЛАМА

Раніше, як писали «ФАКТИ», Швеція заявила, що росія розширює бази ядерної зброї.

139

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсіонери, що працюють, отримають пенсію після перерахунку в червні. Фото Pixabay

Працюючі пенсіонери можуть отримати перерахунок пенсії: як це зробити

Таро-прогноз на 20 червня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Скорпіонам — «Сонце» та радість, Дівам — «Трійка Жезлів» та плани на майбутнє: Таро-прогноз на 20 червня

Лаванда. Фото Ольги Сметанської, «ФАКТИ»

Секрети використання лаванди на кухні: деякі з них вам точно сподобаються

Магура у морі

Хрест на планах путіна висадити десант біля Одеси: окупанти наразі не мають, що протиставити українським «вовчим зграям»

Наступний матеріал
Новини партнерів