Ким займеться росія після війни в Україні: у розвідці розповіли

Відповідно до звіту Фінської служби безпеки та розвідки Supo за 2025 рік, припинення війни в Україні «підвищить здатність росії брати участь у ворожій діяльності в інших країнах Європи». Це також «збільшить загрозу для Фінляндії», яка посилила виробництво боєприпасі, пише The Guardian.

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У звіті також попереджають, що багато держав, включно з росією, активізували використання проксі-серверів як у розвідці, так і в ширших кампаніях впливу, включно зі спробою «підірвати підтримку України Заходом».

Одним з прикладів цього є диверсійні операції в Європі, пов’язані з російською військовою розвідкою — ГРУ. Використовуючи посередників, росія прагне замести сліди. Російські диверсійні операції мають на меті вплинути на громадську думку та відчуття громадської безпеки. Головна мета на сьогодні — підірвати підтримку України Заходом.

За словами аналітиків, Фінляндія є мішенню для «безперервних і активних шпигунських операцій» з боку росії та Китаю, а також Ірану.

Директор Supo Юха Мартеліус сказав, що західна розвідка має одностайне бачення зростаючої загрози з боку росії.

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«Як країна, що межує з росією, та як держава на Балтійському морі Фінляндія повинна підготуватися до зростання російського впливу», — заявив він.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що росіяни перекинули в Україну 80% військ з фінського кордону.

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