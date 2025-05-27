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Визначити точні терміни складно: росія зможе стати загрозою для НАТО через 3−5 років
Перед нападом на Україну рф оголосила про нарощування чисельності своїх військ та зміцнення гарнізонів на північному заході країни. Робота триває й досі. Відомо, що росія почала нарощувати свої сили біля фінського кордону. Глава стратегічного відділу Оборонних сил Фінляндії, генерал-майор Самі Нурмі вважає, що нічого сенсаційного тут немає, пише YLE.
«Коли війна в Україні закінчиться, росія перекине війська до фінського кордону, бо звідти багато підрозділів було відправлено на український фронт. Для цього має бути готова і відповідна інфраструктура, проте про масштабне будівництво не йдеться», — зазначив генерал.
На думку генерала, відновлення збройних сил рф після війни в Україні та перекидання військ до кордонів Фінляндії займе кілька років, а модернізація армії вимагатиме ще більше часу.
«Зосередження обмеженого контингенту військ може статися дуже швидко. росія має для цього можливості. Це видно на прикладі України. В Україну були відправлені війська з гарнізонів, і коли вони повернуться чи відбудеться ротація, то інфраструктура для них має бути готовою. росія зараз цим і займається», — аналізує ситуацію Самі Нурмі.
Як повідомляє данська розвідка, росія зможе напасти на сусідні країни через шість місяців після закінчення війни в Україні, а на країни Балтійського регіону через два роки після цього. Визначити точні терміни складно.
«У ЗМІ циркулює інформація про три-п'ять років. Найімовірніше, так воно і є. Але головне для нас — це уважно стежити за розвитком ситуації, коригувати свої оцінки та діяти відповідно до обставин», — зазначає Самі Нурмі.
Раніше повідомлялося, що у Пентагоні зробили гучну заяву про ймовірність збройного конфлікту між США і рф.62
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