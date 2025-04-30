Швеція та Фінляндія під загрозою: у кремлі знову лякають Європу ядерною зброєю

Заступник голови Ради безпеки російської федерації Дмитро Медведєв у черговий раз вибухнув погрозами на адресу скандинавських країн, які нещодавно вступили до НАТО, повідомляють «ФАКТИ» з посиланням на пропагандистське видання ТАСС.

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За словами колишнього номінального «президента» та прем'єрміністра російської федерації, такі країни, як Швеція та Фінляндія, які відносно нещодавно приєдналися до Північноатлантичного альянсу, нібито «автоматично стали ціллю для Збройних сил рф, включаючи можливі удари відплати і навіть ядерну складову».

Медведєв вважає, що Фінляндія та Швеція раніше мали «певні міжнародні преференції внаслідок геополітичного становища та безлічі інших факторів». Однак, як заявляє експрезидент рф, після їхньої євроатлантичної інтеграції ситуація, мовляв, змінилася.

«Зараз вони знаходяться у ворожому нам блоці, а значить, вони автоматично стали метою для наших збройних сил, включаючи можливі удари відплати і навіть ядерну складову, або превентивні заходи в рамках військової доктрини… Вони просто потрапили до прицілу наших збройних сил. Їм стало краще жити?» — Ні! Це політичні ігри", — каже Медведєв.

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Варто зазначити, що з початку повномасштабної війни росії проти України Дмитро Медведєв уже неодноразово загрожував застосуванням ядерної зброї. Експрезидент рф і раніше не підбирав слів у бік НАТО та України. Зокрема, у липні 2024 року Медведєв погрожував знищити НАТО та Україну, якщо Київ вступить до Альянсу.

А у вже далекому 2010 році на спільній пресконференції з тодішнім президентом України Віктором Януковичем за підсумками засідання міждержавної комісії Медведєв заявив, що «інтеграція України до НАТО руйнує безпековий простір у Європі».

Раніше голова Служби зовнішньої розвідки росії Сергєй Наришкін заявляв, що «країни-провокатори», якими рф вважає Польщу та держави Балтії, повинні розуміти, що першими постраждають унаслідок можливої агресії НАТО проти Союзної держави росії та Білорусі.

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Фото з відкритих джерел

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