Міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Великої Британії та головний дипломат ЄС проведуть переговори щодо ядерної зброї зі своїм іранським колегою 20 червня у Женеві. Про це повідомило Reuters німецьке дипломатичне джерело.

ВІДЕО ДНЯ

Відомо, що спочатку міністри зустрінуться з головним дипломатом Європейського союзу Каєю Каллас, після чого проведуть спільну зустріч з міністром закордонних справ Ірану, повідомляє Reuters.

Переговори відбудуться у координації зі Сполученими Штатами. Їхня мета — переконати іранську сторону твердо гарантувати, що вона використовуватиме свою ядерну програму виключно в цивільних цілях. За словами джерела, після переговорів відбудеться структурований діалог на експертному рівні.

Додамо, що США не вдалося укласти ядерну угоду з Іраном. Процес затягнувся, а Ізраїль почав удари по іранській території. 18 червня президента США Дональда Трампа запитали щодо можливих американських ударів по Ірану.

«Ви ж не думаєте, що я відповім на це запитання… Ви ж не знаєте, чи збираюся це робити. Я можу це зробити. Я можу цього не робити», — відповів Трамп.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що президент США Дональд Трамп готує Ірану «останню пропозицію».

РЕКЛАМА

70

Читайте нас у Facebook