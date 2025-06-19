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У рф знайшли застосування новій зброї з КНДР: експерт розповів, чому вона може стати дуже небезпечною
В середині червня стало відомо про появу на озброєнні нової зброї — північнокорейської РСЗВ калібром 107-мм Type-75. Окупанти вже, схоже, знайшли застосування новій зброї, підготувавши її під свою тактику дій малими штурмовими групами.
Як пише військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, північнокорейські РСЗВ стали ставити на автомобілі УАЗ-3303. Цей крок експерт назвав очікуваним на тлі постійного облаштування саморобної техніки вогневої підтримки на базі флотських реактивних бомбометів типу РБУ-1200, РБУ-6000, встановлюючи їх на шасі МТ-ЛБ, БМП-1, Т-72, Т-80, Урал-4320 і навіть станинами зенітних установок ЗУ-23−2.
Тепер же слід очікувати явного переходу окупантів на кустарне приварювання 107-мм РСЗВ Type 75 на все, що тільки рухається — авто типу «буханки», «ниви», «жигулі», «Іж» та інші. Це буде ріднити зс рф не тільки внутрішнім змістом, а й зовнішнім виглядом, з Талібаном, ІДІЛом, Хамас.
«Але, сарказм сарказмом, однак 107-мм РСЗВ Type 75 здійснює залп дванадцятьма реактивними снарядами всього за 10 секунд на дальність у 8−9 кілометрів. На озброєнні армії КНДР стоїть, тільки за найскромнішими підрахунками, мінімум 4 тисячі таких РСЗВ. Тобто матеріалу для забезпечення РОВ кустарної РСЗВ, думаю, у КНДР достатньо, а це зовсім недобре. Яким би гуано з уазика і малої РСЗВ це не виглядало, але в умовах штурмової діяльності малих груп може здійснювати вогневу підтримку, а також як засіб терористичних атак у ближній зоні досить актуальний. Хоча, частенько, буде одноразовим», — пояснив переваги такої установки РСЗВ та їх мінусів у вигляді вразливості для вогню ЗСУ Олександр Коваленко.
Як писали «ФАКТИ», північнокорейський Type 75 є копією китайської системи Type-63 і досить компактний.196
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