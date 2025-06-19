У рф знайшли застосування новій зброї з КНДР: експерт розповів, чому вона може стати дуже небезпечною

В середині червня стало відомо про появу на озброєнні нової зброї — північнокорейської РСЗВ калібром 107-мм Type-75. Окупанти вже, схоже, знайшли застосування новій зброї, підготувавши її під свою тактику дій малими штурмовими групами.

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Як пише військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, північнокорейські РСЗВ стали ставити на автомобілі УАЗ-3303. Цей крок експерт назвав очікуваним на тлі постійного облаштування саморобної техніки вогневої підтримки на базі флотських реактивних бомбометів типу РБУ-1200, РБУ-6000, встановлюючи їх на шасі МТ-ЛБ, БМП-1, Т-72, Т-80, Урал-4320 і навіть станинами зенітних установок ЗУ-23−2.

Тепер же слід очікувати явного переходу окупантів на кустарне приварювання 107-мм РСЗВ Type 75 на все, що тільки рухається — авто типу «буханки», «ниви», «жигулі», «Іж» та інші. Це буде ріднити зс рф не тільки внутрішнім змістом, а й зовнішнім виглядом, з Талібаном, ІДІЛом, Хамас.

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«Але, сарказм сарказмом, однак 107-мм РСЗВ Type 75 здійснює залп дванадцятьма реактивними снарядами всього за 10 секунд на дальність у 8−9 кілометрів. На озброєнні армії КНДР стоїть, тільки за найскромнішими підрахунками, мінімум 4 тисячі таких РСЗВ. Тобто матеріалу для забезпечення РОВ кустарної РСЗВ, думаю, у КНДР достатньо, а це зовсім недобре. Яким би гуано з уазика і малої РСЗВ це не виглядало, але в умовах штурмової діяльності малих груп може здійснювати вогневу підтримку, а також як засіб терористичних атак у ближній зоні досить актуальний. Хоча, частенько, буде одноразовим», — пояснив переваги такої установки РСЗВ та їх мінусів у вигляді вразливості для вогню ЗСУ Олександр Коваленко.

Як писали «ФАКТИ», північнокорейський Type 75 є копією китайської системи Type-63 і досить компактний.

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