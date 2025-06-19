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Попит на протези серед окупантів виріс удвічі: британська розвідка пояснила, що відбувається
Міністерство оборони Великої Британії розповіло про значне збільшення кількості протезів кінцівок, які надаються у росії. Про це свідчать дані з відкритих джерел, згідно з оновленням лондонської розвідки.
За даними, наведеними міністерством праці росії, у 2024 році очікується розподіл близько 152 500 протезів кінцівок. Це на 53 відсотки більше, ніж у 2023 році, йдеться у заяві британської розвідки. Відзначено зростання на 75% замовлення протезів рук. Також повідомляється, що кількість виданих інвалідних візків збільшилася на 18% за той самий період.
Незалежне російське ЗМІ «Верстка» раніше повідомляло, що пораненим російським солдатам з ампутованими кінцівками доводилося довго чекати на необхідні їм протези.
За даними Міноборони Великої Британії, росія майже напевно не забезпечує необхідної медичної допомоги на передовій, що своєю чергою сприяє збільшенню кількості серйозних довготривалих травм серед російських солдатів.
Раніше повідомлялося, що втрати армії ворога становлять понад 1 млн осіб убитими і пораненими від початку повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року.
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