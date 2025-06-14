Приголомшливі цифри: західні ЗМІ назвали справжню ціну російського наступу

Україна, провівши одну з найамбітніших операцій війни — «Павутина», продемонструвала, як Київ може використовувати обмежені засоби для досягнення значних результатів. Натомість росія протягом останніх 17 місяців намагалася просунутися в Україні за допомогою грубої сили. Та, згідно з новим аналізом експертів, її зусилля не дали значних результатів, пише Washington Post.

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Між січнем 2024-го та травнем 2025 року росії вдалося захопити менше ніж 1800 квадратних миль (близько 4662 км²) нових територій. Водночас людські й технічні втрати росії є безпрецедентними. За час вторгнення втрати ворога перевищили сумарну кількість загиблих радянських і російських військових у всіх війнах після 1945 року. До кінця літа кількість загиблих і поранених, ймовірно, перевищить мільйон. За цей період російські війська захопили менш як 1% української території.

Російські війська просувалися в середньому лише приблизно на 50 метрів на день під час наступу навколо Куп'янська. І приблизно на 135 метрів на день в деяких районах Донецької області, де росія досягла найбільших успіхів з січня 2024 року.

Ці зусилля принесли менше ніж 1800 квадратних миль нової території (близько 4662 км²), захопленої з січня 2024 року, що ніяк не відповідає меті москви значно розширити свій контроль над українською територією.

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росія також постійно втрачає у 2−5 разів більше бойових машин, ніж Україна, на полі бою, включаючи приблизно 1200 броньованих бойових машин, 3200 бойових машин піхоти та 1900 танків з січня 2024 року.

Ця жорстока реальність ставить під сумнів твердження, що росія диктує умови війни. Так, російські війська перебувають у наступі з початку 2024 року (за невеликим винятком). Але сама по собі ініціатива не є перемогою. Важливо не тільки те, що росія здобула, а й те, що вона втратила в обмін на це.

Російські війська продовжують стикатися з добре укріпленою лінією фронту, що складається з мінних полів, окопів, протитанкових загороджень та артилерійських позицій, які розбивають атаки. Україна також наситила поле бою дронами, які зараз є причиною більшості смертей на лінії зіткнення.

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Дійсно, шлях кремля до перемоги лежить не через блискучі перемоги на полі бою. Він лежить через відмову Заходу допомагати Україні. Без підтримки США Київ може швидко залишитися без критично важливих боєприпасів, бойових машин, засобів протиповітряної оборони та засобів точного удару, що дасть російським військам перевагу на полі бою. Психологічний удар від відходу США також може підірвати моральний дух українців, прискоривши крах не через завоювання, а через виснаження, зазначається у статті.

путін робить ставку на те, що політична втома у Вашингтоні дасть йому те, чого не може досягти його військо. Ця ставка поширюється і на переговори. Попри обмежені здобутки росії та зростаючі втрати, москва не виявляє особливого інтересу до серйозної дипломатії, наполягаючи на максималістських умовах і розпочинаючи нові атаки. Але за гучними заявами ховається набагато слабша позиція, ніж багато хто на Заході припускає.

росія не наступає. Вона втрачає особовий склад і техніку, просуваючись лише на кілька метрів. І це принесе їй перемогу, тільки якщо Вашингтон їй це дозволить, йдеться у статті.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, звертаючись до учасників 20-го міжнародного форуму GLOBSEC 2025, який 12 червня відкрився в Празі, оприлюдниив втрати рф у війні та назвав умову, коли «москва зазвучить миролюбно».

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