Близько місяця у шпиталі боролись за його життя: на Вінниччині поховали 22-річного розвідника, якого важко поранили на Курщині

У Шляховій попрощалися з полеглим воїном Дмитром Бойчуком. На фронті він отримав важке поранення і кілька тижнів лікарі робили все, аби врятувати його. Проте не вдалось, на жаль. У жовтні захиснику мало виповнитись 23 роки.

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«Дмитро був допитливим, непосидючим, але дуже кмітливим. Найбільше любив фізичну культуру, будь-які навантаження йому давалися досить легко. Виховувався у багатодітній родині. Як старший брат, завжди був надійною підтримкою матері та відповідальним за меншого брата Сергія і сестричок Сніжану та Поліну», — повідомляє Джулинська територіальна громада.

Коли на українську землю прийшла велика біда — повномасштабна війна, Дмитро не залишився осторонь. 30 вересня 2023 року він добровільно став до лав Збройних Сил України. Проходив військову службу за контрактом у складі військової частини на посаді солдата-розвідника 103-го батальйону ЗСУ.

«14 травня 2025 року під час виконання бойового завдання на Курському напрямку Дмитро отримав тяжке поранення. За його життя боролися лікарі Київської обласної клінічної лікарні. Але 7 червня 2025 року його серце зупинилося… Зраненою сивою птахою припадала мама до труни своєї кровиночки, голосячи на весь світ про свій біль і горе», — пишуть земляки воїна.

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