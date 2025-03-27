Популярний гурт відсвяткує 20-річчя гучним виступом

Популярний гурт «Бумбокс», який визнали «стратегічно важливим», визначився, де відсвяткує своє двадцятиріччя. Це відбудеться під час відомого музичного фестивалю Atlas, який традиційно відбудеться влітку у столиці України. Відомо, що зараз гурт «Бумбокс» знаходиться у великому турі Європою.

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Вже другий рік поспіль легендарний гурт стає хедлайнером фесту, який цьогоріч пройде під гаслом «Обʼєднує. Надихає. Допомагає». Під час живого виступу «Бумбокс» ставить мету — зібрати понад 100 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ.

Хто ще з зірок стане хедлайнерами, поки не оголошують. Вже відомо, що на сцені фестивалю вперше виступить літературно-музичне об’єднання, що переосмислює українську історію та життя діячів — МУР та рок-гурт О.Torvald. На сцену Atlas також повернеться співак YAKTAK, який минулого року здивував глядачів несподіваним дуетом зі Святославом Вакарчуком, після чого вони випустили свій дебютний спільний сингл «На нічному небі».

Нагадаємо, саме під час музичного фестивалю минулого року у відомого співака поцілили прямо на сцені.

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