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Шоу-бізнес

Рве на шматки: популярна співачка вразила зміною (фото)

19:16 19 червня 2025
Світлана Тарабарова

Популярна співачка та композиторка Світлана Тарабарова, яка нещодавно звернулася до мережі, вразила своїх шанувальників. На сторінці у соціальному додатку артистка виклала серію світлин, на яких постає у дуже незвичних позах. За словами Світлани, зараз, у складні часи, всім важко тримати свій емоційний стан, але треба, незважаючи ні на що, зберігати віру в серці.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Тарабарова втретє стала мамою і вирішила залишитись в країні з маленькими дітьми.

«Попри все, шукати любов, надію та вірити в людей, — закликала Світлана своїх шанувальників. — І якщо рве на шматки, то перетворюємо це на мистецтво».

Світлана Тарабарова, фото з інстаграму
"Якщо рве на шматки, то перетворюємо це на мистецтво», - закликала Тарабарова

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На світлини у яскраво-рожевих тонах відреагували шанувальники співачки.

«Яка ж ви неймовірнаааа», — поділилися враженнями у мережі.

«Просто дуже гарно», — підтримали артистку.

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Нагадаємо, популярна акторка Настя Коротка разом з дітьми повернулася до України

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