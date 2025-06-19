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- 19.06 19:16 Рве на шматки: популярна співачка вразила зміною
Рве на шматки: популярна співачка вразила зміною (фото)
Популярна співачка та композиторка Світлана Тарабарова, яка нещодавно звернулася до мережі, вразила своїх шанувальників. На сторінці у соціальному додатку артистка виклала серію світлин, на яких постає у дуже незвичних позах. За словами Світлани, зараз, у складні часи, всім важко тримати свій емоційний стан, але треба, незважаючи ні на що, зберігати віру в серці.
Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Тарабарова втретє стала мамою і вирішила залишитись в країні з маленькими дітьми.
«Попри все, шукати любов, надію та вірити в людей, — закликала Світлана своїх шанувальників. — І якщо рве на шматки, то перетворюємо це на мистецтво».
На світлини у яскраво-рожевих тонах відреагували шанувальники співачки.
«Яка ж ви неймовірнаааа», — поділилися враженнями у мережі.
«Просто дуже гарно», — підтримали артистку.
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