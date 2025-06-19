Рве на шматки: популярна співачка вразила зміною (фото)

Популярна співачка та композиторка Світлана Тарабарова, яка нещодавно звернулася до мережі, вразила своїх шанувальників. На сторінці у соціальному додатку артистка виклала серію світлин, на яких постає у дуже незвичних позах. За словами Світлани, зараз, у складні часи, всім важко тримати свій емоційний стан, але треба, незважаючи ні на що, зберігати віру в серці.

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Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Тарабарова втретє стала мамою і вирішила залишитись в країні з маленькими дітьми.

«Попри все, шукати любов, надію та вірити в людей, — закликала Світлана своїх шанувальників. — І якщо рве на шматки, то перетворюємо це на мистецтво».

"Якщо рве на шматки, то перетворюємо це на мистецтво», - закликала Тарабарова

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На світлини у яскраво-рожевих тонах відреагували шанувальники співачки.

«Яка ж ви неймовірнаааа», — поділилися враженнями у мережі.

«Просто дуже гарно», — підтримали артистку.

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