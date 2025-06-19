«Тихий план «Б» від влади? Що пишуть ЗМІ про кандидата в очільники БЕБ Цивінського

Окрім Олександра Скомарова, іншим фаворитом на посаду глави Бюро економічної безпеки України (БЕБ) є інший співробітник НАБУ — керівник підрозділу детективів Олександр Цивінський. Про це пише «РБК-Україна» з посиланням на відкриті джерела та дані журналістів.

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«Попри відсутність активної медійної кампанії, Цивінський частиною експертного середовища, зокрема в антикорупційних колах, вважається «тихим планом Б», — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Олександр Цивінський має юридичну освіту та тривалий досвід у правоохоронних органах. Родом із Львівської області.

«За даними журналістів, його батько проходив службу в СРСР і після розпаду Союзу залишився у росії, де нині, може отримувати пенсію як колишній військовослужбовець. Сам Цивінський неодноразово публічно наголошував на своїй проукраїнській позиції, однак офіційних коментарів щодо родинних зв’язків не давав», — пише «РБК-Україна».

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Трудову діяльність Цивінський розпочав у 2003 році на посаді слідчого у Галицькому РВЛМУ ГУ МВС України. У НАБУ працює з 2015 року.

«Очолював слідчу групу НАБУ, яка розслідувала справу проти колишнього народного депутата Сергія Пашинського. Йому закидалось привласнення активів, пов’язаних із бізнес-структурами Сергія Курченка. Сума застави у понад 270 млн грн стала однією з рекордних в історії НАБУ», — нагадало видання.

Інше гучне провадження, яке курував Цивінський, стосувалося злочинної організації, пов’язаної з діяльністю чиновників у столичній владі та Денисом Комарницьким.

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«Брав участь у багатьох конкурсах на керівні посади в НАБУ, зокрема й на директора, але не пройшов. Його кандидатуру також повʼязують з впливовими посадовцями в Офісі президента», — зазначає «РБК-Україна».

Нагадаємо, конкурс на посаду очільника БЕБ триває. Зокрема комісія з добору директора Бюро економічної безпеки України продовжить конкурс та співбесіди, попри прохання СБУ надати час для перевірки трьох кандидатів, які можуть мати зв’язки з росією.

На думку політолога і публіциста Володимира Цибулька, процедура призначення нового голови БЕБ містить ознаки юридичних порушень і нехтування вимогами законодавства.

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