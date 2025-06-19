- 00:36 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 19.06 22:28 Секрети ароматів, які стимулюють витрачати гроші: зверніть увагу на нюанси
- 19.06 22:01 Сирний пиріг з черешнею: легкий десерт готується за півгодини
- 19.06 21:31 Кеті Перрі викликала занепокоєння шанувальників відсутністю обручки
- 19.06 21:02 Найкраща спеція для мозку: яка трава може суттєво покращити пам’ять
- 19.06 20:59 Семирічну дівчинку, яка зникла в Одесі, знайшли вбитою
- 19.06 20:38 Ціни на нафту та хвиля мігрантів: Пелюховський про кризу у разі війни на Близькому Сході
- 19.06 20:35 Близько місяця у шпиталі боролись за його життя: на Вінниччині поховали 22-річного розвідника, якого важко поранили на Курщині
- 19.06 20:08 Кукурудзяний мус з двома видами сиру — можна тим, хто на дієті
- 19.06 19:59 «Тихий план «Б» від влади? Що пишуть ЗМІ про кандидата в очільники БЕБ Цивінського
- 19.06 19:43 У рф знайшли застосування новій зброї з КНДР: експерт розповів, чому вона може стати дуже небезпечною
- 19.06 19:16 Рве на шматки: популярна співачка вразила зміною
«Тихий план «Б» від влади? Що пишуть ЗМІ про кандидата в очільники БЕБ Цивінського
Окрім Олександра Скомарова, іншим фаворитом на посаду глави Бюро економічної безпеки України (БЕБ) є інший співробітник НАБУ — керівник підрозділу детективів Олександр Цивінський. Про це пише «РБК-Україна» з посиланням на відкриті джерела та дані журналістів.
«Попри відсутність активної медійної кампанії, Цивінський частиною експертного середовища, зокрема в антикорупційних колах, вважається «тихим планом Б», — йдеться у матеріалі.
Зазначається, що Олександр Цивінський має юридичну освіту та тривалий досвід у правоохоронних органах. Родом із Львівської області.
«За даними журналістів, його батько проходив службу в СРСР і після розпаду Союзу залишився у росії, де нині, може отримувати пенсію як колишній військовослужбовець. Сам Цивінський неодноразово публічно наголошував на своїй проукраїнській позиції, однак офіційних коментарів щодо родинних зв’язків не давав», — пише «РБК-Україна».
Трудову діяльність Цивінський розпочав у 2003 році на посаді слідчого у Галицькому РВЛМУ ГУ МВС України. У НАБУ працює з 2015 року.
«Очолював слідчу групу НАБУ, яка розслідувала справу проти колишнього народного депутата Сергія Пашинського. Йому закидалось привласнення активів, пов’язаних із бізнес-структурами Сергія Курченка. Сума застави у понад 270 млн грн стала однією з рекордних в історії НАБУ», — нагадало видання.
Інше гучне провадження, яке курував Цивінський, стосувалося злочинної організації, пов’язаної з діяльністю чиновників у столичній владі та Денисом Комарницьким.
«Брав участь у багатьох конкурсах на керівні посади в НАБУ, зокрема й на директора, але не пройшов. Його кандидатуру також повʼязують з впливовими посадовцями в Офісі президента», — зазначає «РБК-Україна».
Нагадаємо, конкурс на посаду очільника БЕБ триває. Зокрема комісія з добору директора Бюро економічної безпеки України продовжить конкурс та співбесіди, попри прохання СБУ надати час для перевірки трьох кандидатів, які можуть мати зв’язки з росією.
На думку політолога і публіциста Володимира Цибулька, процедура призначення нового голови БЕБ містить ознаки юридичних порушень і нехтування вимогами законодавства.114
Читайте нас у Facebook
Скорпіонам — «Сонце» та радість, Дівам — «Трійка Жезлів» та плани на майбутнє: Таро-прогноз на 20 червня