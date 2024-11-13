На даху будинку у центрі Києва знайшли мертву дівчину: знадобилася допомога рятувальників (фото)

В Києві, де нещодавно жінка випала з вікна багатоповерхівки, на даху будинку на вулиці Великій Васильківській знайшли мертву дівчину. Рятувальники дістали з даху триповерхового будинку тіло, повідомляє КАРС «Київська служба порятунку».

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«Сьогодні до оперативного чергового КАРС „Київська служба порятунку“ надійшов виклик про те, що потрібна допомога, спричинена трагедією: у Голосіївському районі Києва на даху триповерхівки виявили тіло загиблої людини, яку потрібно дістати й спустити з висоти. На місце надзвичайної події оперативно виїхали рятувальники четвертого аварійно-рятувального взводу (АРВ) комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) „Київська служба порятунку“. За допомогою висотного спорядження та жорстких нош рятувальники спустили тіло дівчини й передали слідчо-оперативній групі», — йдеться у повідомленні.

Обставини інциденту з’ясовуються.

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Як писали «ФАКТИ», влітку у Дніпрі трирічна дівчинка вдруге випала з 10-го поверху — і знову лишилася жива.

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