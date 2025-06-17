У Києві та Одесі оновили дані про жертви нічної атаки: що відомо

У Києві в результаті нічної масованої атаки росіян загинули 10 людей. Раніше повідомлялось про 14 загиблих.

«На 16:00 підтверджена загибель десяти людей внаслідок масованої атаки ворога на столицю минулої ночі», — повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Він також зазначив, що пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами ще можуть бути люди.

За даними Міністерства охорони здоров’я, внаслідок обстрілу Києва постраждали 99 людей, з них 59 — госпіталізовані.

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Аварійно-рятувальні роботи на місцях російських атак по Одесі завершені, повідомили у ДСНС.

Рятувальники деблокували з-під завалів тіла 61-річної та 78-річної жінок.

Внаслідок ворожих ударів по місту 17 отримали поранення. Пошкоджені житлові будинки, будівля інклюзивного центру, горіли автівки.

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Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер також підтвердив, що в Одесі внаслідок сьогоднішньої атаки загинули дві жінки.



«На жаль, кількість жертв російської дронової атаки зросла. Під завалами щойно знайшли тіло 78-річної жінки», — зазначив Кіпер.

За медичною допомогою в Одесі звернулися 26 людей.

«Всі постраждалі отримали необхідну допомогу та продовжують лікування амбулаторно. На місцях триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Працюють комунальні служби», — додав Кіпер.

Нагадаємо, в ніч на 17 червня росіяни атакували Україну 472 засобами повітряного нападу. Українська ППО знищила 428 цілей, в тому числі 239 БПЛА та 23 ракети. Ще 166 дронів та 3 ракети були локаційно втрачені.

Влучання дронів та ракет зафіксоване у 10 локаціях, падіння збитих та уламків — у 34 локаціях.

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Президент України Володимир Зеленський назвав нічний обстріл ворога «чистої води тероризмом».

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