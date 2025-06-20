Не хотів бачити ні Макрона, ні Зеленського: ЗМІ пояснили, чому Трамп достроково покинув саміт «Великої сімки»

Президент США Трамп назвав ситуацію на Близькому Сході причиною свого дострокового від'їзду з саміту G7 («Великої сімки») у Канаді. Проте, згідно з повідомленням Financial Times, могли бути й інші мотиви. Люди, знайомі з переговорами, заявили, що рішення частково було пов'язане з роздратуванням Трампа президентом Франції Еммануелем Макроном, який зупинився в Гренландії дорогою до Канади та виступив проти погроз Трампа взяти під контроль данський острів. Також зіграла свою роль небажання зустрічатися з президентом України Зеленським. Джерела заявили виданню Financial Times про відсутності зацікавленості американського президента у зустрічі з президентом України.

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Уже після відʼїзду із саміту Дональд Трамп у власній соцмережі Truth Social звинуватив президента Франції у неправдивій інформації щодо рішення американського лідера залишити саміт.

«Президент Франції Еммануель Макрон помилково заявив, що я покинув саміт G7 у Канаді, щоб повернутися до Вашингтона та працювати над „припиненням вогню“ між Ізраїлем та Іраном. Неправильно! Він не має уявлення, чому я зараз їду до Вашингтона, але це точно не має нічого спільного з припиненням вогню», — написав Трамп й додав, що «навмисно, чи ні, Еммануель завжди помиляється».

Нагадаємо, 20 червня у Женеві міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Великої Британії та головний дипломат ЄС проведуть переговори щодо ядерної зброї з Іраном.

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