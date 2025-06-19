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Світ

Терпіння вичерпано: Трамп озвучив ультиматум Ірану

11:52 19 червня 2025
Протистояння Ізраїлю та Ірану

Ситуація на Близькому Сході стрімко загострюється: з 13 червня 2025 року між Ізраїлем та Іраном триває інтенсивний обмін ударами, який уже призвів до сотень жертв, знищення стратегічних об'єктів і втручання світових лідерів.

Ізраїль, який назвав свою масштабну повітряну кампанію «Нація левів», наніс удари по ядерних об'єктах Ірану, включаючи заводи в Натанзі, Фордо та Ісфахані. Унаслідок атак загинули високопосадовці, зокрема командувач Корпусу вартових ісламської революції Хосейн Саламі та кілька провідних ядерних науковців.

У відповідь Іран розпочав операцію «Правдива обіцянка III», випустивши сотні балістичних ракет по ізраїльських містах, зокрема Тель-Авіву та Хайфі. Ізраїльська система ППО «Залізний купол» працює на межі можливостей, але деякі ракети прорвали оборону, спричинивши жертви серед цивільного населення.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї попередив, що Ізраїль отримає суворе покарання: «Ми не дозволимо агресору залишитися без відповіді».

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у зверненні до нації заявив: «Це не війна за територію — це боротьба за виживання. Ми не дозволимо Ірану отримати ядерну зброю».

США та інші гравці активно реагують.

Президент Дональд Трамп вважає, що «весь світ вибухне, якщо Іран отримає ядерну зброю». Як повідомляє видання MSN, Трамп заявив: «Моє терпіння вичерпано. Іран має капітулювати. Але ще не пізно для переговорів».

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На тлі бойових дій Іран майже повністю втратив доступ до інтернету, а тисячі іноземних громадян евакуюються з регіону. Індія, США, Китай та Велика Британія вже організували рятувальні рейси.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Дональд Трамп готує Ірану останню пропозицію.

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