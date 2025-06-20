Одним із перших олігархів в Україну мають повернути Миколу Лагуна: ЗМІ про екстрадицію з Австрії

Колишній власник збанкрутілого «Дельта Банку» Микола Лагун одним із перших має повернутися в Україну в рамках екстрадиції олігархів, що виводили кошти з країни і переховуються від українського правосуддя. Про це йдеться в публікації видання «Коротко.Про».

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Як відомо, 16 червня поточного року, під час візиту до Відня президент України Володимир Зеленський публічно закликав владу Австрії співпрацювати у справі повернення українських ексвисокопосадовців та олігархів, які втекли від українського правосуддя і «використовують Європу, і, безумовно, Австрію, як схованку для зберігання їх вкрадених активів». Це звернення припало на період активізації міжнародно-правової співпраці: за 2023−2025 роки із європейських країн екстрадовано десятки злочинців — як бізнесменів, так і пропагандистів-колаборантів.

Одним із ключових кандидатів на екстрадицію ЗМІ називають ексвласника збанкрутілого «Дельта Банку» Миколу Лагуна.

«Оціночний обсяг збитків, нанесених державі через банкрутство „Дельта банку“ та схеми виводу коштів, що його супроводжували — понад 50 млрд грн. Крім того, в „короткий перелік“ очевидно потрапляють Дмитро Фірташ (перебуває в Австрії уже 10 років через небажання місцевої влади надати дозвіл на екстрадицію його до США, де його звинувачують у корупційних угодах, в Україні під санкціями), а також Олег Бахматюк (звинувачення у незаконному виведенні коштів рефінансування і банкрутстві банків) та Геннадій Боголюбов (звинувачення у співучасті у виведенні коштів з Приватбанку)», — йдеться в статті.

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За оцінками українських правоохоронних органів, загальні збитки від діяльності Лагуна сягають еквіваленту понад 1,2 млрд євро (понад 50 млрд грн). Слідство та аудитори компанії Kroll виявили, що понад $ 1 млрд було виведено через мережу з більш ніж 50 офшорних компаній — на Кіпрі, у Гонконзі, Панамі, на Сейшелах, в Британії та інших країнах. Багато з цих фірм мали бенефіціарів чи керівників, пов’язаних із самим Лагуном, йдеться в статті.

«Аби уникнути відповідальності, Лагун ініціював процедуру власного банкрутства як фізичної особи. Він подав до Господарського суду Києва заяву, де визнав борги приблизно на 7 млрд грн, з яких 6 млрд грн запропонував списати, а решту виплачувати протягом декількох сотень років зі своєї символічної зарплати у Відні (близько 14 тис. грн на місяць, тобто 300 євро)», — йдеться у матеріалі.

Однак, як зазначається, сам він ще з 2022 року фактично проживає у Австрії, куди втік, уникаючи арешту. У жовтні 2024 року Миколу Лагуна офіційно оголосили у міжнародний розшук за неявку на судові засідання (він зʼявляється із Відня онлайн). Попри це, українській владі досі не вдалося домогтися його екстрадиції або принаймні замороження активів ексбанкіра.

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«Ще один резонансний аспект — зв’язки Лагуна з російським бізнесом. У 2000-х роках одним із інвесторів „Дельта Банку“ став Кирило Дмітрієв — глава російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), один із нинішніх тіньових „переговірників“ щодо „мирних домовленостей“ з росією. За даними журналістів, Дмітрієв і Лагун разом стояли біля витоків зростання „Дельти“, при цьому Дмітрієв залучав кошти, в тому числі державні російські, а Лагун розгортав агресивну експансію бізнесу — не лише в Україні, але й в росії та білорусі», — констатують автори.

Навіть після втечі до Австрії Лагун продовжує вести бізнес в окупованому Криму — зокрема, володіє через підставних осіб нерухомістю і аграрними активами в Ялті, оформленими за російським законодавством. Пряма співпраця з країною-агресором — не завадила йому уникнути українських санкцій. На відміну від багатьох інших олігархів, які потрапили під санкції РНБО за відмивання коштів та зв’язки з рф, прізвище Лагуна тривалий час було відсутнє у санкційних списках.

Видання вважає, що кейс Миколи Лагуна також виглядає «найпростішим» з точки зору реалізації: цілком конкретні фінансові збитки, більшість з яких вимушена була покрити держава, низка доведених епізодів на десятки мільйонів доларів, зрозумілі активи, які легко можна арештувати і віддати на погашення боргів. І при цьому жодних політичних підтекстів.

«Екстрадиція ексвласника „Дельта банку“ могла б стати хорошим „швидким кейсом“ для запуску процесу і демонстрації ефективності спільних зусиль», — резюмувало видання.

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Раніше повідомлялося, що експрокурора Кирила Яковця можуть екстрадувати з Іспанії за запитом українських правоохоронців.

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