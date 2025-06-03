Бізнес у Криму, зв’язки з оточенням путіна та військовою розвідкою: ЗМІ про російські інтереси Миколи Лагуна

Колишній власник збанкрутілого 10 років тому «Дельта банку» Микола Лагун десятиліттями викачував з фінустанови кошти на офшорні рахунки в інтересах соратника володимира путіна — голови російського фонду прямих інвестицій Кіріла Дмітрієва, з яким він мав бізнес і на кошти якого, ймовірно, розбудовував фінустанову. Крім цього, він також контролює низку інших активів, які становлять інтерес для росії. Про це йдеться в публікації видання KP.UA.

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Видання наводить докази глибоких звʼязків Лагуна з росіянами.

«У 1988−1991 роках він навчався у Київському вищому загальновійськовому командному двічі Червонопрапорному училищі на факультеті розвідки, одночасно з ним навчались нинішні російські воєначальники, які внесені до списків воєнних злочинців. Наприклад, учасник захоплення Криму, командир 45-ї окремої бригади спецпризначення Вадим Паньков, активний учасник подій на Донбасі 2014 року, полковник спецназу ГРУ ГШ ВСРФ, герой росії Валерій Скороходов та інші», — пише KP.UA.

Видання зазначає, що в середині 2000-х, коли в Україні з'явився «Дельта банк», його назвали, ймовірно, за аналогією з російською Delta Private Equity, це компанія Кіріла Дмітрієва. Інша компанія — Icon Private Equity — фактично володіла ⅔ фінустанови. Видання нагадує, що з 2011 року Дмітрієв уже не просто приватний інвестор з російським паспортом.

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«Він очолює найбільший державний інвестфонд росії — російський фонд прямих інвестицій. Також він член ради директорів компаній „Сколково“, „Транснефть“, „Ростелеком“, РЖД і Газпромбанку, член наглядової ради алмазодобувної компанії „Алроса“. Його дружина Наталія Попова є близькою подругою дочки владіміра путіна — Катерини Тихонової, а з її колишнім чоловіком Кірілом Шамаловим Дмітрієв обговорює особисті й бізнесові справи», — пише KP.UA

У розслідуванні зазначається, що ще однією спільною інвестицією Дмітрієва й Лагуна стало скандальне котеджне містечко «Олімпік-Парк» на Житомирській трасі за 20 км від Києва.

«На ділянці у 290 га мали побудувати понад 1 тис. котеджів площею від 150 до 350 кв. м. Компанії обох сторін — ТОВ «Девелоперська компанія «Європа» Лагуна та ТОВ «Траверз-Буд» Дмітрієвих зареєстрували в одному офісі. Тільки від продажу земельних ділянок, за попередніми оцінками, партнери виручили щонайменше $ 23 млн. Проте через фінансову кризу і недосконале планування проєкт зупинили у 2009 році, а кошти інвесторів розчинилися. Порушено кримінальну справу, а на майно накладено арешти», — йдеться в матеріалі.

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За інформацією KP.UA, коли Дмітрієва призначили головою РФПІ, сторони, ймовірно, знайшли «підставного» власника на частку росіянина: «Ним несподівано став скандальний депутат від „Партії регіонів“ Владислав Лукʼянов, який публічно заявив, що готовий інвестувати в розвиток містечка».

Крім очевидних ділових зв'язків з оточенням путіна, як пише KP.UA, ексбанкір продовжує володіти низкою активів у Криму.

«Це, зокрема, готельний, будівельний бізнес, об'єкти туристичної інфраструктури, а також агрокомпанії. Наприклад, ТОВ „Севастопольский“ є одним із найбільших підприємств АПК в Криму (в обробітку компанії перебуває: 520 000 кв. м теплиць та виробничих площ, 500 гектарів поливних земель та більше як 1500 гектарів землі). З жовтня 2022-го відсутність громадянства рф у власників бізнесу є підставою для експропріації їхнього майна окупаційною владою. Коли у 2022−2023 „госсовет Крыма“ формував список активів, які належать переважно українським громадянам і підлягають „націоналізації“ окупаційною владою, під експропріацію потрапило майно багатьох українських олігархів, але це не торкнулося активів Миколи Лагуна», — йдеться у розслідуванні.

Зазначається, що, попри давнє проживання бізнесмена у Відні, адвокати Лагуна брали участь у численних судових спорах на території окупованого півострова впродовж 2021−2022 років.

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«А це означає, що Лагун, по-перше, сам визнає російські закони, по-друге, якимось чином допущений до судових процесів за цими законами. Що фактично неможливо без наявності російського громадянства», — вважають у KP.UA.

Раніше ФАКТИ повідомили, як банкрутували «Дельта банк».

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