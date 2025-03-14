Експрокурора Кирила Яковця можуть екстрадувати з Іспанії за запитом українських правоохоронців, — ЗМІ

Експрокурора Кирила Яковця можуть екстрадувати з Іспанії за запитом українських правоохоронців. Про це повідомляє видання «Апостроф» із посиланням на власні джерела в українських правоохоронних органах. Зазначається, що 26 грудня 2023 року колишній прокурор Харківської обласної прокуратури, а нині адвокат і громадський діяч Кирило Яковець, прикриваючись необхідністю вивезти батька (людину з інвалідністю) за кордон, втік з України до Іспанії.

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Повідомляється, що на момент втечі Яковець проходив по трьох кримінальних провадженнях:

№ 12 023 100 010 002 700 за ч.1 ст. 383 ККУ — «неправдиве повідомлення про злочин» (Голосіївське Головне управління Національної поліції),

№ 22 023 220 000 001 688 за ст. 336 ККУ — «ухилення від призову на військову службу» (Служба безпеки України),

№ 1 202 400 000 000 511 по ч. 1 ст. 114−1 КК — «перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період» (Головне слідче управління Нацполіції).

Згідно розслідуванню, проведеному відомим українським журналістом і блогером Сергієм Дроздом, ГО «НОН-СТОП», засновником якого є Кирило Яковець, активно розміщає рекламу адвокатських послуг для ухилянтів у телеграм-каналах, визнаних СБУ такими, що куруються російськими спецслужбами.

За інформацією ГО «Вибачте, що живі» зазначене ГО працює за схемою «активістів"-скамерів: «публічні фейкові звинувачення в медіа — подання заяви про злочин до правоохоронного органу — відкриття кримінальної справи рішенням суду — терор проти жертви та вимога виконання відповідних умов шантажистів».

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Із посиланням на відкриті джерела, видання зазначає, що насправді ГО «НОН-СТОП» контролюється єнакієвським кримінальним авторитетом Володимиром Манукяном («Мантус») — правою рукою нещодавно ліквідованого у москві злодія в законі Армена (Саркісяна) Горлівського, відповідального за створення так званого «Вірменського батальйону» («Арбат») та набір найманців для російської армії, а також лідером харківського ОЗУ «Залютінські» Леонідом Мітровим («Мітруха»).

Повідомляється, що у 2024 році Кирило Яковець двічі зустрічався у Празі із колишнім генеральним продюсером «каналу 112» Артемом Марчевським щодо участі у новому інформаційному проекті зрадника Віктора Медведчука, спрямованого на дискредитацію України в Європі.

Із посиланням на джерела в українських правоохоронних органах видання повідомляє, що наразі проти Кирила Яковця готуються нові подання на відкриття кримінальних проваджень за підозрою у скоєнні низки злочинів, а також подання на його екстрадицію з Іспанії до України. Ймовірність екстрадиції оцінюється правоохоронцями як висока через відсутність у справах політичної складової.

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