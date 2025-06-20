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Віра Брежнєва змінила зачіску і знялась топлес: «Стала схожою на героїню «Елен і хлопці»

19:15 20 червня 2025
Віра Брежнєва

Схоже, 43-річна екс-солістка групи «ВІА Гра» Віра Брежнєва погодилась з тим, що минулого не змінити і повністю поринула у нове життя.

Віра активно гастролює у країнах, де її пам'ятають як солістку відомо гурту, активно роздає інтерв'ю і приймає участь у фотосесіях. Результати однієї з них вона опублікувала вчора.

Шанувальники співачки відзначили, що вона змінила зачіску, тому стала схожою на героїню молодіжного серіалу 90-х років «Елен і хлопці».

На знімках співачка постала у різному вбранні в спокусливих позах, а на одному із знімків — навіть топлес. Втім, все було на цілком пристойному рівні.

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Як відомо, Віра має двох доньок: старшу Соню вона народила від українського чиновника Віталія Войченка, а Сару, якій зараз 14 років, від колишнього чоловіка Михайла Кіпермана.

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Зараз Брежнєва, ймовірно, проживає в Парижі, і з листопада минулого року перебуває у відносинах.

Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва показала нового «коханого», а також капці після «party».

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