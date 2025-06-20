Новачок УПЛ призначив новим головним тренером іноземця: відома зарплата фахівця (фото)

Харківський «Металіст 1925», який переміг у перехідних матчах «Лівий берег» і повернувся до УПЛ, оголосив про призначення нового головного тренера. Ним став 38-річний хорват Младен Бартулович, який раніше очолював «Зорю». Контракт із фахівцем, який, за неофіційною інформацією, зароблятиме 15 тисяч доларів на місяць, розрахований на три роки.

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До тренерського штабу Бартуловича увійдуть Олександр Чижов, Сергій Долганський, Максим Цвіренко, Андрій Полунін, Андрій Шабалін та Валентин Єрмак.

До речі, Младен Бартулович розпочинав грати у «Хайдуку» зі Спліта, але майже всю кар'єру провів Україні, захищаючи кольори «Дніпра», «Кривбаса», «Арсенала», «Карпат», «Ворскли», «Волині» та «Інгульця».

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Додамо, що колишній наставник «Металіста 1925» нідерландець Патрік ван Леувен вже очолив криворізький «Кривбас».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що новим головним тренером «Зорі» вдруге став Віктор Скрипник.

Фото Фк «Зоря», ФК «Металіст 1925»

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