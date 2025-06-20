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Новачок УПЛ призначив новим головним тренером іноземця: відома зарплата фахівця (фото)
Харківський «Металіст 1925», який переміг у перехідних матчах «Лівий берег» і повернувся до УПЛ, оголосив про призначення нового головного тренера. Ним став 38-річний хорват Младен Бартулович, який раніше очолював «Зорю». Контракт із фахівцем, який, за неофіційною інформацією, зароблятиме 15 тисяч доларів на місяць, розрахований на три роки.
До тренерського штабу Бартуловича увійдуть Олександр Чижов, Сергій Долганський, Максим Цвіренко, Андрій Полунін, Андрій Шабалін та Валентин Єрмак.
До речі, Младен Бартулович розпочинав грати у «Хайдуку» зі Спліта, але майже всю кар'єру провів Україні, захищаючи кольори «Дніпра», «Кривбаса», «Арсенала», «Карпат», «Ворскли», «Волині» та «Інгульця».
Додамо, що колишній наставник «Металіста 1925» нідерландець Патрік ван Леувен вже очолив криворізький «Кривбас».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що новим головним тренером «Зорі» вдруге став Віктор Скрипник.
Фото Фк «Зоря», ФК «Металіст 1925»6
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