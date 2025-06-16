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Віктор Скрипник знову очолив команду української футбольної прем'єр-ліги, з якою двічі брав медалі
Ще один клуб української футбольної прем'єр-ліги оголосив про перестановку на тренерському містку. Слідом за «Поліссям», «Шахтарем», «Рухом», ЛНЗ та «Кривбасом» про призначення нового наставника оголосила «Зоря». «Керманичем» луганчан призначено колишнього футболіста збірної України, екстренера «біло-чорних» 55-річного Віктора Скрипника.
Нагадаємо, що фахівець уже очолював «Зорю» з 2019 до 2022 року. Під його керівництвом команда двічі ставала бронзовим призером УПЛ — у сезонах-2019/2020 та 2020/2021, а також грала у фіналі Кубка України-2020/2021.
Додамо, що Скрипник виступав за «Дніпро» та запорізький «Металург», після чого переїхав до Німеччини, де став чемпіоном і дворазовим володарем Кубка країни у складі «Вердера». Тренерську кар'єру фахівець також розпочинав у Бремені, у тому числі очолюючи головну команду у 2014--2016 роках, а у 2018-му виграв чемпіонат та Кубок Латвії разом із «Ригою». Потім у кар'єрі Скрипника була робота із «Зорею», «Ворсклою» та «Металістом 1925», який він залишив улітку 2024-го.
До речі, саме у харківському клубі може продовжити свою тренерську кар'єру колишній наставник «Зорі» хорват Младен Бартулович.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Ворскла» сенсаційно вилетіла з УПЛ і розлучилася з Юрієм Максимовим.
Фото ФК «Зоря»27
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