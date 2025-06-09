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Клуб із рідного міста Зеленського змінив Вернідуба на колишнього головного тренера «Шахтаря» (відео)
Криворізький «Кривбас», який попрощався з колишнім наставником Юрієм Вернидубом, оголосив про призначення головним тренером команди нідерландця Патріка ван Леувена, повідомляє офіційний сайт криворізького клубу. 55-річний фахівець уклав із криворіжцями угоду на три роки.
«Радий запрошенню очолити „Кривбас“. Клуб з великими традиціями. Хочу, щоб моя команда грала в цікавий і атакувальний футбол. Ми маємо сильних гравців, яким допоможемо розвиватися надалі і намагатимемося забезпечити успіх „Кривбасу“ у довгостроковій перспективі», — наводить слова нідерландського тренера пресслужба.
Нагадаємо, що попереднім місцем роботи ван Леувена був харківський «Металіст 1925». Також він очолював «Шахтар», проте під його керівництвом донеччани зіграли лише 12 матчів. А перед тим фахівець встиг попрацювати із луганською «Зорею», а ще очолював академії «Фейєноорда» та «Шахтаря». У сезоні-2022/2023 Патріка ван Леувена визнали найкращим тренером української прем'єр-ліги.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що новим головним тренером «Шахтаря» призначено колишнього футболіста «Барселони».
Фото ФК «Кривбас»77
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