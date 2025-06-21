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Події

Через три дні рятувальники знайшли п'ятирічну дитину-аутиста, яка зникла в лісі на Івано-Франківщині (фото, відео)

9:08 21 червня 2025
Дитину знайшли в лісі, фото ДСНС

Вранці 21 червня на Івано-Франківщині знайшли 5-річного хлопчика Кирила, якого шукали понад 3 доби.

Про це повідомили рятувальники.

Пошуково-рятувальні роботи тривали у цілодобовому режимі. До пошуків залучалися поліцейські, військові, волонтери та місцеві мешканці.

Дитину знайшли 21 червня о 05:54 та передали медикам.

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«Від початку пошуково-рятувальних робіт було обстежено 5 тис. 500 га місцевості, з яких 4 тис. 600 га — лісовий масив. За допомогою дронів обстежено 8 тис. 902 га місцевості. Водолазами загалом обстежено 12 водойм на площі 7 тис. 700 кв. м та 155 га прибережної зони», — йдеться у повідомленні.

Хлопчика за допомогою БпЛА знайшов оператор спеціального авіаційного загону під кущем неподалік населеного пункту. Міжвідомча пошукова група гірських рятувальників і поліцейських попрямувала до дитини, визначила її стан. Він — задовільний.

Хлопчика доставили до намету, де надали йому першу домедичну допомогу.

Дитина зникла увечері 17 червня біля села Троїця Коломийського району. Вказувалося, що в хлопчика аутизм і він не розмовляє.

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Психолог ГУ ДСНС надавала психологічну допомогу родичам хлопчика.

«ФАКТИ» писали про жахливий випадок в Одесі, де зниклу семирічну дівчинку знайшли вбитою.

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