Любов зла: на Закарпатті зловили втікача із Запоріжжя, який завдав своїй дівчині 77 ножових поранень

На Закарпатті поліція затримала мешканця Запоріжжя, який підозрюється у жорстокому вбивстві 22-річної жінки.

За даними поліції, злочин стався на території Запорізької області. 23-річний чоловік завдав своїй дівчині 77 ножових поранень.

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Після вбивства молодик намагався втекти за кордон, щоб уникнути відповідальності. Для цього він прибув до Закарпатської області, де на залізничному вокзалі, одразу ж після прибуття потягу, його і затримали правоохоронці.

Зловмисник підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, додали в поліції.

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Наразі фігуранта вже доставили до Запорізької області.

Раніше ми розповідали про трагедію на Житомирщині, де чоловік застрелив дружину, а потім наклав на себе руки.

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