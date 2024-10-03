Продали ворожий дрон на потреби української розвідки: з чим із туру по США повернувся популярний гурт

Популярний гурт «Антитіла», лідер якого зізнавався скільки заробляє під час війни, повернувся з великого туру по США. Відкриті неформальні зустрічі гурту з американською і українською громадами та показ документального фільму «Culture VS War» відбулися у Філадельфії, Бостоні, Нью-Йорку, Чикаго, Міннеаполісі та Вашингтоні. Нагадаємо, з перших днів повномасштабного вторгнення Тарас Тополя шість місяців служив бойовим медиком.

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«Ми провели більше десяти відкритих і закритих івентів, зустрілися з віцемером Бостона, двома американськими сенаторами, консулами і послами багатьох ключових європейських країн-партнерів України, — розповів Тарас Тополя. — На кожному заході нагадували про українських військовополонених, які чекають на повернення додому, про викрадених українських дітей, важливість підтримки української економіки і правильність заборони РПЦ в Україні».

В рамках туру вдалося зібрати 10 000 000 гривень, які будуть передані на потреби спецпідрозділів української розвідки, що працюють на кримському напрямку. Музиканти проводили аукціон, для якого було доставлено до США 600 кілограмів унікальних бойових трофеїв. Серед лотів — цілий та неушкоджений розвідувальний БпЛА «Орлан-10», що активно використовувався ворогом для спостереження та коригування артилерії. У Чикаго він був проданий за 15 000 доларів США.

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Нагадаємо, музикант та військовий Женя Галич зізнався у важкій депресії.

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