«Уперше в житті залишив автограф на футбольній бутсі»: співак Юлік зустрівся з українськими біженцями у Лондоні

Український співак Юлік днями під час гастрольного туру побував у Лондоні, де провів мотиваційну зустріч із юними футболістами — дітьми-біженцями з різних куточків України. Артист додав, що майже 90% вихованців місцевого футбольного клубу мають українське коріння та вимушено покинули рідні домівки через війну.

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Під час зустрічі артист не лише поспілкувався з дітьми, а й виконав кілька пісень, підтримав їх морально та поділився власною історією.

Юлік зустрівся з юними українськими футболістами, сім'ї яких були вимушені тікати від війни

«Провели чудову мотиваційну зустріч: поспілкувались, поспівали пісень, поділились мріями й надіями. Радію, що зміг хоч трохи долучитися до їхнього розвитку та підтримати віру в себе», — зазначив Юлік.

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Він також наголосив на своїй вірі в те, що ці діти обов’язково повернуться до рідної землі та стануть частиною майбутнього відновлення України.

Цікаво, що під час візиту артист уперше в житті залишив автограф на футбольній бутсі одного з юних спортсменів.

Раніше повідомлялося, що популярний гурт «Антитіла» перезапустив свій хіт майже 15-річної давнини. Пісня «Дивись у мій екран» — україномовний рімейк пісні «Смотри в меня».

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Фото instagram Юліка

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