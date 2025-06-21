«Наші захисники втрачають життя за цю землю, а вам хочеться „качати“ під Моргенштерна?»: український хореограф звернувся до українців

Олександр Прохоров — танцюрист і хореограф, срібний фіналіст проєкту «Танці з зірками» після одного з найжахливіших обстрілів Києва за весь час війни зізнався, що дуже злий. Все тому, що його дратують ті, хто досі продовжує слухати російську музику. За словами артиста, це просто неприпустимо.

ВІДЕО ДНЯ

«Люди вмирали під завалами у власних квартирах. Позавчора день жалоби. А по вулицях йде молодь, років до 20, слухаючи російський реп. Їдучи в таксі, водій якого теж в районі 20 років — теж рашистські наспіви, — не стримав емоцій Олександр. — Я зробив зауваження — таксист відповів: „Я слухаю, що хочу. Це моя машина“. Та яка на. г твоя машина, якщо ти живеш у країні, яку знищують ті, кого ти слухаєш? Я не розумію. Серйозно. У нас молодь взагалі відбита? Бо у мене відчуття, що у неї назавжди втрачена національна свідомість та відірваність від реальності подій. Ви що, втомились від війни настільки, що вам вже все одно, в якій мові звучить ваша байдужість? Ми щодня ховаємо своїх. Наші захисники втрачають життя за цю землю, а вам хочеться „качати“ під Моргенштерна?»

На думку Прохорова, або ми змінимо свою свідомість, або нас змінять уламки російських ракет.

«Українець — це не просто паспорт. Це любов до свого. Це повага до мови, культури, країни. І якщо вам все одно — значить, десь всередині ви вже готові до „русского мира“. І це страшніше за ракети. Бо такі „по-фігу“ здадуть нас першими. Шануй українське. Хоча б з поваги до тих, кого вже нема. Бо слухати рашистське під час жалоби — це не свобода. Це ганьба. Розумієте, чому не можна слухати/дивитись російський контент?» — підсумував він.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що популярний гурт «Антитіла» випустив україномовний рімейк пісні «Смотри в меня» — «Дивись у мій екран» — та потужне відео, присвячене операторам дронів.

РЕКЛАМА

4915

Читайте нас у Facebook