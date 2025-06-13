Окупанти били вночі дронами та «Іскандерами»: під удари потрапили Донецька, Дніпропетровська та Харківська області (фото)

У ніч на 13 червня росіяни здійснили чергову дроново-ракетну атаку — основними напрямками ворожного удару знов стала Харківщина, а також Дніпропетровська та Донецька області.

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Як повідомляють в Повітряних силах ЗСУ, загарбники застосували 55 ударних БпЛА різних типів, а також чотири балістичні ракети «Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей росії.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотники інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 28 — збито вогневими засобами ураження, 15 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях.

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За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, за добу, що минула, окупанти застосували для ударів по регіону16 некерованих авіаційних ракет; 6 КАБів; 17 БпЛА типу «Шахед»; 6 БпЛА, тип яких встановлюється та один 1 fpv-дрон. Під ударами перебували 7 населених пунктів Харківської області.

Росіяни вдарили по приватній забудові у Тимофіївці. Фото ОВА

«Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей, у тому числі одна дитина. У селі Золочів постраждав 52-річний чоловік, жінки 41, 66 і 70 років, а також 11- річний хлопчик; у селі Тимофіївка Золочівської громади постраждав 59-річний чоловік; у селі Гороховатка Борівської громади постраждала 82-річна жінка», — додав очільник ОВА.

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В області пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури, десятки приватних будинків, електромережі.

Під ракетним ударом перебувала Дніпропетровщина. Керівник ОВА Сергій Лисак повідомив про пошкодження чотирьох багатоквартирних будинків у Межиріцькій громаді Павлоградського району. А на Синельниківщині понівечені 14 приватних осель.

Росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами та БпЛА. Фото ОВА

Через атаку ворожих безпілотників у Слов'янській та Межівській громадах горіли сільськогосподарські підприємства. Господарські споруди та приватна забудова була пошкоджена у Нікополі та Марганецькій громаді.

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На Дніпропетровщині пошкоджень зазнали десятки житлових будинків. Фото ОВА

«Всюди минулося без загиблих та постраждалих. Цієї ночі захисники неба збили над Дніпропетровщиною три БпЛА», — додав Лисак.

А на Донеччині є жертви. Керівник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що напередодні загинули двоє мешканців з населених пунктів Іллінівка та Миколайпілля. Ще п'ятеро мешканців Донеччини були поранені.

Нагадаємо, що днями ворог масовано вдарив «Шахедами» по Харківщині та Одещині. Військовий оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко звертав увагу на зміну тактики росіян, які наразі завдають концентрованих ударів з повітря по кільком цілям, а не «розпорошують» ударні БпЛА по всій території.

Фото Харківської ОВА

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