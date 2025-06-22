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Пастки для водіїв: кому потрібно перевірити права і техпаспорт, щоб уникнути штрафу в 3400 грн

10:24 22 червня 2025
Їзда без документів карається штрафом 3400 грн. Фото з відкритих джерел

Юристи, які раніше пояснювали, які саме вимоги поліції має право проігнорувати водій у разі зупинки автомобіля, звернули увагу автовласників на порушення правил дорожнього руху, що можуть коштувати їм 3400 гривень.

Як пише профільне видання mashyna.com.ua, йдеться про водійські права та категорії. Порушення правил може стати «пасткою» для водія, який навіть не підозрюватиме, що йому загрожує штраф.

Так, юристи підкреслюють, що наявність певної водійської категорії дозволяє водію керувати саме відповідною групою транспортних засобів. А не сідати, припустимо, за кермо мопеда з двигуном до 50 «кубиків» (категорія «А1») з правами категорії «А», яка надає право керувати більш потужним двоколісним транспортом. Чи керувати легковою автівкою з причепом (потрібні права категорії «ВЕ») з правами «В».

Якщо патрульні виявлять невідповідність, то порушника можуть оштрафувати на 3 400 грн за їзду без документів.

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Видання нагадує, що після початку широкмашстабної російської агресії водіям з категорією «В» дозволили сідати за кермо автівок, які відносяться до категорій C і C1. Але це рішення тимчасове — його мають скасувати після закінчення воєнного стану.

Раніше автоексперти назвали чотири фрази, від яких водієві під час зупинки поліцією краще утриматися.

Фото з відкритих джерел

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