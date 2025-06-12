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Мій стрес досяг нового рівня: Надя Дорофєєва зізналася у важкій депресії
Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка звернулася до колишнього, вразила зізнанням. На своїй сторінці у соціальній мережі вона виклала світлину та пост про почуття, які зараз у неї вирують. За словами артистки, вона переживає важкий стрес від того, що відбувається навкруги.
«Останні тижні мій стрес досяг якогось нового рівня, — зізналася Надя. — Мало сну, проблеми зі здоровʼям і дика втома. Я прокинулась вчора з відчуттям: як же мені всіх нас шкода…
Але іноді, думаю, можна дозволити собі зняти з себе маски і зізнатися хоча б собі — що так, мені дійсно важко! І тут головне — вчасно собі допомогти, адже наше першочергове завдання зберегти СЕБЕ!"
Підписники відреагували на зізнання зірки, поділилися своїми почуттями і її колеги.
«Я так зрозуміла, ми всі себе загнали максимально… тримайся, обіймаю», — написала співачка Кола.
«Розумію, дуже важко, особливо вночі», — підтримали у мережі.
«Якщо здоров'я починає смикати за ниточки, то тре все інше на стоп», — порадила співачка альона альона.
«Люди лікують, а особливо твої пісні, які заживляють рани, — підтримали співачку. — Ми вистоїмо, тримаємося, бо ми ж сильні».
«Дуже важкі дні, часи… але знаєш, кажуть, навіть після найтемнішої ночі приходить світлий день», — підтримали у мережі.
Раніше співачка розкрила свій режим харчування.171
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