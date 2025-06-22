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Ефективні способи видалення іржі з плитки у ванній та захист підлоги від нового забруднення
Проблема вапняного нальоту та іржавих плям від підтікання на плитці у ванній знайома багатьом. Ці неприємні явища не тільки псують зовнішній вигляд, але й можуть призвести до більш серйозних проблем з покриттям.
Однак не варто панікувати! За допомогою декількох доступних інгредієнтів можна швидко та легко повернути плитці колишній блиск та чистоту, пише видання Cleanpedia.
Ефективно має спрацювати суміш із чотирьох простих інгредієнтів: води, соди, 3-відсоткового перекису водню та лимонної кислоти.
Для цього змішують 150 мл теплої води, ½ склянки соди, 100 мл перекису водню та чайну ложку кислоти.
Інгедієнти змішують до отимання однорідної масиа та наносять її на забруднену плитку та залишають на 40 хвилин. Цей час дозволить активним речовинам проникнути в наліт та послабити його зв'язок із поверхнею.
Пасту змити водою, використовуючи не надто жорстку щітку або губку.
А для того, щоб плитка на підлозі якомога довше лишалася чистою, рекомендується використовувати спеціальний захисний спрей, в складі якого:
- 10 крапель евкаліптової ефірної олії,
- 3 столові ложки оцту (9%),
- 1 столова ложка кип'яченої води.
Після очищення плитки суміш цих інгредієнтів рекомендують розпилити на суху поверхню та протерти мікрофіброю.
За допомогою цих простих домашніх засобів ви зможете легко та ефективно позбавитися від нальоту на плитці у ванній кімнаті. Також можете використовувати ці доступні інгредієнти не тільки для очищення, але й для захисту покриття від майбутніх забруднень. І ваша ванна кімната буде завжди сяяти чистотою та свіжістю!
До речі, в домашніх умовах можна приготувати й засіб для очищення чугунних ванн. Для цього змішують 200 мл перекису водню та 20 г солі.
Фото Pixabay98
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