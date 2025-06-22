Хочуть використати свої переваги: аналітики про теорію перемоги путіна у війні з Україною

Теорія перемоги путіна, який вчергове повторив пропагандистські мантри про виправдання війни, ґрунтується на критичних припущеннях щодо можливостей України та підтримки Києва Заходом — умов, які Захід може змінити. Російський диктатор вважає, що війська рф зможуть використати свої переваги в людських та матеріальних ресурсах, щоб подавити ЗСУ. В результаті українська армія не зможе звільнити жодної оперативно чи стратегічно значущої території, яку захоплять окупанти.

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Російські війська зазнають непропорційно великих втрат у людських ресурсах заради незначних тактичних здобутків, які є нестійкими у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Але теорія путіна припускає, що його бійці зможуть підтримувати ініціативу на всьому театрі військових і вести наступальні операції довше, ніж Захід готовий надавати допомогу Україні у сфері безпеки. Й довше, ніж економіка та населення України зможуть мобілізуватися для воєнних зусиль, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Однак, за оцінкою ISW, росія скоро зіткнеться з низкою проблем у своїй економіці та оборонно-промисловій базі, й вони перешкоджатимуть її здатності вести тривалу війну в Україні.

Водночас підвищення цін на нафту — наслідок геополітичної напруги на Близькому Сході — може тимчасово посилити фінансову базу росії, якщо не буде запроваджено нових санкцій.

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«Зростання обсягів західної військової допомоги разом з економічним тиском на москву здатні змінити розклад сил. А ще вони можуть змусити рф йти на поступки та завершити конфлікт на вигідних для України умовах», — зазначають аналітики.

Тим часом британска розвідка повідомляє, що у окупантів попит на протези виріс удвічі.

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