Іран не включав до передачі росії мобільні пускові установки для балістичних ракет малої дальності, за словами трьох джерел Reuters, обізнаних з цим питанням. Нагадаємо, що Вашингтон раніше звинуватив Тегеран у постачанні росії для використання проти України таких ракет.

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Джерела — європейський дипломат, представник європейської розвідки і американський чиновник — заявили, що незрозуміло, чому Іран не поставив пускові установки з ракетами Fath-360, що викликає питання про те, чи буде ця зброя введена в експлуатацію і коли, пише Reuters.

Американський чиновник, який, як і інші джерела, говорив на умовах анонімності, сказав, що Іран не доставив пускові установки на момент оголошення США про постачання Іраном зброї. Представник європейської розвідки сказав, що вони і не очікували, що Іран надасть пускові установки. Вперше про план Ірану відправити ракети до росії повідомило саме агентство Reuters.

Два експерти сказали Reuters, що може бути кілька причин, чому пускові установки не були відправлені. Одна з них полягає в тому, що росія може модифікувати вантажівки для перевезення ракет, як це зробив Іран. Інша полягає в тому, що, утримуючи пускові установки, Іран дає простір для нових переговорів із західними державами щодо послаблення напруженості.

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Рада національної безпеки США не відразу відповіла на запит про коментарі, а Пентагон відмовився коментувати.

Тегеран заперечує надання москві ракет або тисяч безпілотників, які росія використовує проти україни. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив 10 вересня, що Іран доставив ракети Fath-360 до росії і, «ймовірно, використає їх протягом декількох тижнів в Україні».

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Ця ракета стане додатковим викликом для України, яка постійно адаптує свою протиповітряну оборону до інновацій російських військ. Напівофіційне іранське інформаційне агентство Fars повідомляє, що ракета рухається зі швидкістю, що в чотири рази перевищує швидкість звуку, коли наближається до цілі.

Блінкен заявив, що ракети загрожують європейській безпеці і будуть запускатися по цілях малої дальності, що дозволить росії зарезервувати більшу частину свого арсеналу для цілей за лінією фронту. Дальність дії ракети Fath-360 становить до 121 км.

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США, Німеччина, Великобританія і Франція запровадили нові санкції проти Ірану, а ЄС заявив, що блок розглядає нові заходи, спрямовані на авіаційний сектор Ірану. кремль тоді відмовився підтвердити отримання ракет, але визнав, що його співпраця з Іраном включає «найбільш чутливі сфери». Блінкен не сказав, скільки ракет Fath-360 Іран поставив до росії і коли вони були відправлені.

За даними судноплавства Reuters встановило, що російське вантажне судно «Порт Оля-3», яке перебуває під санкціями Вашингтона, кілька разів здійснювало рейси між іранським портом Амірабад на Каспійському морі і російським портом Оля в період з травня по 12 вересня.

Для запуску балістичних ракет потрібні спеціально розроблені пускові установки. За словами експерта з Міжнародного інституту стратегічних досліджень з іранських ракет Фабіана Хінца, однією з причин, чому Іран не надіслав пускові установки, може бути те, що цивільні вантажівки, які Іран модифікував для запуску цих та інших ракет, недостатньо міцні для експлуатації на пересіченій місцевості під час суворої зими в Україні. За його словами, Іран модифікує вантажівки виробництва Mercedes та інших компаній і перетворює їх на замасковані пускові установки для ракет. Це наводить на думку, продовжив він, що росія може модифікувати свої власні транспортні засоби військового призначення.

«Комерційна вантажівка Мерседес просто не настільки прохідна», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що путін міг передати Ірану ядерні технології в обмін на допомогу у війні з Україною.

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