Нема чого воювати: Гаррі новими світлинами з дітьми звернувся до свого батька

В епоху, коли імідж — це все, Меган Маркл активно використовує соціальні мережі. Цього разу вона зробила дуже інтимний допис — емоційне привітання принца Гаррі з Днем батька. В ньому вона показала найособистішу сторону чоловіка, пише видання Сatalunya Diari.

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На знімках можна побачити, як герцог читає дітям книжки та навчає їх їздити на велосипеді. Та ця публічна демонстрація батьківської ніжності має набагато глибше підґрунтя.

За даними ЗМІ, цей крок може мати важливу невідкладну мотивацію: відчайдушну спробу Гаррі відновити контакт з батьком.

«Гаррі спустошений, — зізналося джерело, близьке до родини. — Його батько відмовляється бачитися з ним чи дітьми, навіть у Zoom. Це його останній засіб».

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Публікація, схоже, є прямим посланням до монарха. «Він відчайдушно сподівається, що король побачить фотографію Арчі чи Лілібет», — пояснило те саме джерело.

З початку 2024 року, коли у Чарльза діагностували рак, спілкування між батьком і сином практично відсутнє. Хоча Гаррі їздив до Лондона, щоб відвідати його, спроби відновити зв’язок не вдалися.

«Він перепробував усе: дзвінки, листи… Але нічого не спрацювало», — каже джерело.

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Всього місяць тому Гаррі розповів BBC про цю болісну дистанцію. «Я б хотів помиритися зі своєю родиною, немає сенсу продовжувати боротьбу. Життя дорогоцінне, я не знаю, скільки часу залишилося моєму батькові, він не розмовляє зі мною через цю проблему безпеки», — сказав він.

Гаррі мав на увазі судову битву, яку програв, щоб повернути собі охорону, яку мав, коли був активним членом королівської родини.

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