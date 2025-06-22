Добре горить: у ГУР показали, як палає російський товарняк із пальним (відео)

В Головному управлінні розвідки Міноборони України, де раніше повідомляли про ліквідацію в Бердянську Запорізької області колаборанта та воєнного злочинця Михайла Грицая, розповіли про вдалу акцію на тимчасово окупованій території регіону — знищення цистерн з пальним окупантів.

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«22 червня 2025 року на тимчасово окупованій території Запорізької області воїни спецпідрозділу ГУР МО України „Кабул 9“ у взаємодії з ОТУ „Хортиця“, ОТУ „Запоріжжя“, підрозділом „Альфа“ та групою Держспецзв’язку „Next“ успішно атакували „товарняк“ російських загарбників ― спалили цистерни з пальним, призначеним для ворожої злочинної армії», — йдеться у повідомленні.

Ударні дрони зробили свою «чорну справу» на залізничній ділянці між населеними пунктами Левадне та Молочанськ.

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«Горить хорошо і росіяни навіть не намагаються тушити. Колію відновлювати прийдеться явно довше. На зараз з місця підтверджують пожежу на 18−20 вагонах-цистарнах загалом», — повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, дронщинки «добивали як в кегельбан вагон за вагоном». Проте росіянам вдалося відтягнути в напрямку Мелітополя орієнтовно 15−20 цистерн з пальним.

До речі, про підрив товарняка загарбників, який йшов у бік тимчасово окупованого Криму, військова розвідка повідомляла й наприкінці весни. Тоді вибух прогремів на залізничній ділянці поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Якимівка Мелітопольського району.

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Фото — скріншот

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