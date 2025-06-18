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- 18:29 Воєнного злочинця застрелили у Бердянську: ГУР підтвердило ліквідацію колаборанта
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Воєнного злочинця застрелили у Бердянську: ГУР підтвердило ліквідацію колаборанта
В Головному управління розвідки МО України, де раніше повідомляли про підрив автівки «начальника фізичної охорони» Запорізької атомної електростанції Андрія Короткого у тимчасово окупованому Енергодарі, розповіли про ще одну операцію з ліквідації колаборанта.
Цього разу постріли пролунали в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області, де застрелили колаборанта, зрадника та воєнного злочинця Грицая Михайла Павловича, зазначили в ГУР МО.
«Грицай родом з Полтавщини. Проживав у Бердянську. Очолював осередок партії „Соціалістична Україна“. Після поневолення міста у 2022 році добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками та отримав посаду в окупаційній адміністрації — був так званим т.в.о. міського голови та одночасно заступником з питань інфраструктури, ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу. Де-факто дерибанив державну власність в окупованому Бердянську в інтересах московитів», — зазначили у військовій розвідці.
За даними ГУР, колаборант був причетним до воєнних злочинів: тероризував населення окупованого міста, видавав московитам проукраїнських громадян, а такожа брав участь в організації катівень на території Бердянська.
Ще у 2022 році у відношенні Грицаю було відкрито кримінальне провадження за статею про державну зраду, а йому самому заочно повідомили про підозру.
Нагадаємо, що наприкінці 2023 року в росії застрелили нардепа-втікача Іллю Киву, якому в Україні інкримінували посяганні на територіальну цілісність України та державну зраду, та заочно засудили до 14 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Фото ГУР МО151
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