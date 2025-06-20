Комфортно буде навіть влітку: блогерка Марина розповіла, як у жарку пору позбавитися неприємних запахів від взуття

Експертка з чистоти Марина Жукова, яка нещодавно вчила, як перемогти вапняний камінь в унітазі без хімії, поділилася ще одним лафхаком.

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Йдеться про неприємний запах, який влітку часто псує настрій любителям сандалів, кросівок та кедів.

«Коли ноги потіють, а улюблені кеди починають „пахнути“ — настрій падає. Але все можна виправити. Перевірений план, який допомагає та економить нерви», — стверджує блогерка.

За її словами, позбутися запаху від взуття влітку можна за 1 день. Для цього не потрібно витрачати кошти на дорогі засоби. Освіжити взуття без зайвих втрат допоможе алгоритм, який запропонувала Марина.

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За її словами, спочатку потрібно звільнити взуття від устілок та шнурків.

Шнурки краще випрати окремо. Устілкам, які як губка вбирають запах, потрібно дати «подихати».

Потім оцтом протерти взуття зсередини. Як відомо, оцет вбиває бактерії — отже, і запах.

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Наступний крок — насипати всередину черевиків сухої соди. По 1 чайній ложці у кожен черевик. Залишити мінімум на 4−5 годин (можна на ніч). Сода добре витягує запахи.

Випрати устілки вручну з господарським милом. Висушити. Устілки швидко сохнуть, а запах зникає майже одразу.

Висушити взуття на сонці або біля вентилятора. Сонце не тільки сушить, а й допомагає знищити залишки запаху. Під прямими променями тримати взуття потрібно не довше 1−2 годин.

Якщо не виходить випрати взуття, можна його обробити зсередини розчином борної кислоти або хлоргексидину.

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У чисте взуття можна покласти папір з краплею ефірної олії (лаванда, лимон). За словами Марини, це бабусин прийом.

«Аромат залишиться, а вологість піде. Замість паперу можна використовувати чайний пакетик — теж добре вбирає вологу», — зазначила блогерка.

Жукова також нагадала, що дитяча присипка або крохмаль також можна насипати на ніч усередину черевиків. Працює так само як сода.

Газета теж забере вологість з черевиків й витягне запах. Для цього у середину покласти зім'яту газету й залишити на ніч.

Можна покласти кеди в пакет та в морозилку на 2−3 години. Так зникне запах бактерій.

Раніше ми розповідали, як правильно прати взуття.

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