- 00:01 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 23.06 22:38 Ломаченко відреагував на ракетний обстріл рідного міста: про російських нелюдів ані слова
- 23.06 22:27 Чи варто купувати дві однакові речі різних кольорів: у пріоритеті колір, який освіжає
- 23.06 22:00 Королівські ласощі: готуються дуже просто
- 23.06 21:31 «Брудом поливають ті, які у своєму житті нічого не досягли!»: новий образ Тіни Кароль не залишив байдужими українців
- 23.06 21:02 Не викидайте гнилі помідори: можете використати їх у саду
- 23.06 20:35 Майже три роки чекали на диво: в бою на Донеччині загинув слюсар із Черкащини
- 23.06 20:07 Картопляний салат з яйцями: простий та смачний рецепт, який точно вам сподобається
- 23.06 19:44 Зможуть використовувати до 800 «Шахедів»: рф у рази збільшує виробництво дронів
- 23.06 19:19 Чекають страшні випробування: популярна акторка заспівала гімн на вершині Говерли
- 23.06 19:18 «росія знущається з пам'яті загиблих»: глава МВС — про обмін тілами та цинізм ворога
- 23.06 19:04 Дівам — «Трійка жезлів» та підбиття підсумків, Скорпіонам — «Сонце» та заряд енергії: Таро-прогноз на вівторок, 24 червня
Він це усвідомить лише у разі краху: американський генерал переконаний у поразці путіна
Генерал-лейтенант ВПС США у відставці Девід Дептула вважає, що путін упевнений у власній непереможності. Саме тому претендує на чотири області України. Втім, вважає він, те, що відбувається на фронті та в російському керівництві свідчить одне — рф приречена на поразку.
«У росії успіхів досягають не завдяки професіоналізму, а догоджаючи керівництву. Відповідно у путіна сформувалося хибне уявлення, що він перемагає, хоча насправді зазнає поразки. Він це усвідомить лише у разі драматичного краху. Людина настільки відірвана від реальності, що вірить у власні ілюзії», — каже Девід Дептула.
На думку Дептули, у рф нереально отримати підвищення на службі завдяки заслугам або командним здібностям.
«путін звільнив багато російських військових командирів, тому що вони зазнали поразки. Остання — наслідок жахливого управління, слабкої підготовки і застарілої військової доктрини», — резюмує генерал.
Раніше «ФАКТИ» викладали думку аналітика про те, що час не на боці росії.181
Читайте нас у Facebook
Близнюкам не бажано влазити у борги, а у Терезів та Левів можливий несподіваний бонус: фінансовий гороскоп на тиждень 23 — 29 червня