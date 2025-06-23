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Світ

Він це усвідомить лише у разі краху: американський генерал переконаний у поразці путіна

15:21 23 червня 2025
путін

Генерал-лейтенант ВПС США у відставці Девід Дептула вважає, що путін упевнений у власній непереможності. Саме тому претендує на чотири області України. Втім, вважає він, те, що відбувається на фронті та в російському керівництві свідчить одне — рф приречена на поразку.

«У росії успіхів досягають не завдяки професіоналізму, а догоджаючи керівництву. Відповідно у путіна сформувалося хибне уявлення, що він перемагає, хоча насправді зазнає поразки. Він це усвідомить лише у разі драматичного краху. Людина настільки відірвана від реальності, що вірить у власні ілюзії», — каже Девід Дептула.

На думку Дептули, у рф нереально отримати підвищення на службі завдяки заслугам або командним здібностям.

«путін звільнив багато російських військових командирів, тому що вони зазнали поразки. Остання — наслідок жахливого управління, слабкої підготовки і застарілої військової доктрини», — резюмує генерал.

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Раніше «ФАКТИ» викладали думку аналітика про те, що час не на боці росії.

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