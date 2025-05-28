кремль намагається використати масштабні ударні атаки та дедалі агресивнішу риторику. Все для того, щоб відвернути увагу від провальних дій російських військових на поточному етапі війни. путін вважає, що значні удари по українських містах та агресивна російська риторика проти НАТО та держав Східної Європи відвернуть достатню увагу від повільного, виснажливого просування росії на сході України.

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Аналітики ISW раніше зазначали, що окупанти активізували свої зусилля проти України в критичні моменти, коли Захід обговорює надання Україні додаткової військової допомоги. А путін, ймовірно, розглядає нинішнє обговорення можливого припинення вогню або мирної угоди про припинення війни як ще один критичний момент серед прихильників України.

Кремлівський диктатор має намір за допомогою далекобійних ударів та агресивної риторики викликати почуття безнадії в Україні та на Заході, а також переконати європейські столиці та США відмовитися від подальшої допомоги Україні, хибно зображуючи перемогу росії як неминучу. кремль також будує партнерські відносини з Китайською Народною Республікою, Іраном та Північною Кореєю, щоб запобігти видимості дипломатичної ізоляції та позиціонувати себе як країну з потужними союзниками, які готові протистояти Заходу, йдеться у новому звіті ISW.

Російські чиновники намагаються приховати реальність зростаючих економічних та матеріальних обмежень росії, які дедалі більше перешкоджають її здатності досягати значних перемог на полі бою. З початку 2025 року російські війська втратили в Україні біля 177 000 осіб, а ISW продовжує оцінювати, що росія надала пріоритет швидкому розгортанню низькокваліфікованих військ з мінімальною підготовкою та досвідом бойових дій заради незначних вигод. Це ще більше ускладнює здатність російських військ проводити складні операції.

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Російська оборонно-промислова база не може виробляти бронетехніку та артилерійські системи темпами, які б компенсували поточні темпи втрат росії у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Також рф стикається зі значними труднощами у розподілі ресурсів між оборонно-промисловим виробництвом та цивільним сектором.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що зробить Європа, якщо Трамп остаточно відвернеться від України.

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