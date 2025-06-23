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В Україні суди блокують банківські картки боржників щодо комуналки: що кажуть юристи
В Україні можуть блокувати банківські рахунки та картки громадян вже після двох місяців несплати комунальних послуг. Цей механізм, який активно використовують підприємства з фінансовими труднощами, як-от водоканали, допомагає швидко стягувати борги.
Як пояснив директор юридичного департаменту філії «Інфоксводоканал» Юрій Турчанінов, у разі несплати протягом двох місяців, комунальне підприємство звертається до суду. Суд видає судовий наказ без виклику сторін, і вже через п'ять днів боржник потрапляє до Єдиного реєстру боржників.
Наслідки для боржників:
• Блокування банківських рахунків і карток.
• Нарахування додаткових витрат: судовий збір та оплата послуг приватного виконавця.
• Погіршення кредитної історії.
Комунальні підприємства змушені вдаватися до таких кроків через значні заборгованості, що загрожують безперебійному наданню послуг. Щоб уникнути цих проблем, громадянам радять вчасно перевіряти стан своїх рахунків та платіжок і своєчасно сплачувати комунальні послуги.
Раніше «ФАКТИ» писали, що писати в призначенні платежу, щоб не мати проблем із банком і податковою.285
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