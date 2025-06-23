В Україні суди блокують банківські картки боржників щодо комуналки: що кажуть юристи

В Україні можуть блокувати банківські рахунки та картки громадян вже після двох місяців несплати комунальних послуг. Цей механізм, який активно використовують підприємства з фінансовими труднощами, як-от водоканали, допомагає швидко стягувати борги.

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Як пояснив директор юридичного департаменту філії «Інфоксводоканал» Юрій Турчанінов, у разі несплати протягом двох місяців, комунальне підприємство звертається до суду. Суд видає судовий наказ без виклику сторін, і вже через п'ять днів боржник потрапляє до Єдиного реєстру боржників.

Наслідки для боржників:

• Блокування банківських рахунків і карток.

• Нарахування додаткових витрат: судовий збір та оплата послуг приватного виконавця.

• Погіршення кредитної історії.

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Комунальні підприємства змушені вдаватися до таких кроків через значні заборгованості, що загрожують безперебійному наданню послуг. Щоб уникнути цих проблем, громадянам радять вчасно перевіряти стан своїх рахунків та платіжок і своєчасно сплачувати комунальні послуги.

Раніше «ФАКТИ» писали, що писати в призначенні платежу, щоб не мати проблем із банком і податковою.

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