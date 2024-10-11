«Чудове поєднання»: Пава запропонував рецепт швидкого авокадо-сніданку за 10 хвилин

Переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава), який раніше ділився рецептом котлети Le Cordon Bleu та легких у приготуванні котлет по-мексиканські, запропонував фоловерам приготувати швидкий завтрак з авокадо, беконом та яйцем.

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«Авокадо-сніданок за 10 хвилин. Легка класика для кожного дня!» — пише Бжезінський на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти: Авокадо -1 шт.;

Яйце — 1 шт.;

Бекон — 3 слайса.

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Приготування: РЕКЛАМА Авокадо розрізати навпіл, обережно зачистити від шкірочки та видалити кістку.

Яйце відварити у смятку та покласти у середину авокадо.

Загорнути авокадо з яйцем у бекон та обсмажити до золотої скоринки.

Фоловери Вадима Бжезинського залишили чимало схвальних відгуків під цим рецептом та просили розповісти про інші «швидкі сніданки».

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Рецепт смачної намазки, до складу якої входять авокадо, перець, часник та оливки з каперсами, читайте на нашому сайті.

А ще авокадо смакуватиме з слабосолоною сьомгою та крем-сиром на брускеті.

Фото — скріншот

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