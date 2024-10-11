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«Чудове поєднання»: Пава запропонував рецепт швидкого авокадо-сніданку за 10 хвилин

10:09 11 жовтня 2024
Їжа на тарілці

Переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава), який раніше ділився рецептом котлети Le Cordon Bleu та легких у приготуванні котлет по-мексиканські, запропонував фоловерам приготувати швидкий завтрак з авокадо, беконом та яйцем.

«Авокадо-сніданок за 10 хвилин. Легка класика для кожного дня!» — пише Бжезінський на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Авокадо -1 шт.;
  • Яйце — 1 шт.;
  • Бекон — 3 слайса.

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Приготування:

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  • Авокадо розрізати навпіл, обережно зачистити від шкірочки та видалити кістку.
  • Яйце відварити у смятку та покласти у середину авокадо.
  • Загорнути авокадо з яйцем у бекон та обсмажити до золотої скоринки.

Фоловери Вадима Бжезинського залишили чимало схвальних відгуків під цим рецептом та просили розповісти про інші «швидкі сніданки».

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Рецепт смачної намазки, до складу якої входять авокадо, перець, часник та оливки з каперсами, читайте на нашому сайті.

А ще авокадо смакуватиме з слабосолоною сьомгою та крем-сиром на брускеті.

Фото — скріншот

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