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Швидка закуска з кабачків: з'їдають навіть ті, хто їх не любить

18:04 21 червня 2025
Рецепт кабачкової закуски з часником. Фото&nbsp;— скріншот

Влітку, коли настає сезон кабачків, кулінари та фудблогери пропонують різноманітні рецепти приготування цього овоча. З них можна приготувати, наприклад, млинці, які подають зі сметанно-часниковим соусом, а можна й замаринувати, зробивши швидку закуску.

Другий варіант пропонує приготувати авторка кулінарного блогу Віта Воротнюк, яка запевняя, що такі кабачки з'їдять навіть ті, хто їх не любить.

Інгредієнти:

  • Кабачки — 2 шт.;
  • Соєвий соус — 50 мл;
  • Часник — 1 зубчик;
  • Крохмаль — 2 ст. л.;
  • Олія — для смаження;
  • Кріп — за смаком;
  • Паприка — за смаком;
  • Кунжут — за смаком.

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Приготування:

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  • Нарізати кабачки брусочками та обсмажити на сильному вогні до скоринки.
  • Додати крохмаль, перемішати та смажити ще хвилину.
  • Часник подрібнити, змішати із соєвим соусом та додати до кабачків. Тушкувати чотири хвилини.
  • Вимкнути вогонь, посипати паприкою, кропом та кунжутом.
  • Ця закуска краще смакує холодною.

«Під час смаження кабачків обов’язково помішуйте, щоб вони не підгоріли. Але не пересмажуйте — кабачки мають залишатися злегка цупкими, не розвареними. Щоб текстура була ідеальна, можна додати не одну, а дві ложки крохмалю», — зазначила фудблогерка.

Раніше рецептом смачної вечері з кабачків — рулетиків з кабачків з сиром і шинкою та овочевої лазаньї — поділилася Тетяна Литвинова.

Фото — скріншот

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