Швидка закуска з кабачків: з'їдають навіть ті, хто їх не любить

Влітку, коли настає сезон кабачків, кулінари та фудблогери пропонують різноманітні рецепти приготування цього овоча. З них можна приготувати, наприклад, млинці, які подають зі сметанно-часниковим соусом, а можна й замаринувати, зробивши швидку закуску.

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Другий варіант пропонує приготувати авторка кулінарного блогу Віта Воротнюк, яка запевняя, що такі кабачки з'їдять навіть ті, хто їх не любить.

Інгредієнти: Кабачки — 2 шт.;

Соєвий соус — 50 мл;

Часник — 1 зубчик;

Крохмаль — 2 ст. л.;

Олія — для смаження;

Кріп — за смаком;

Паприка — за смаком;

Кунжут — за смаком.

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Приготування: РЕКЛАМА Нарізати кабачки брусочками та обсмажити на сильному вогні до скоринки.

Додати крохмаль, перемішати та смажити ще хвилину.

Часник подрібнити, змішати із соєвим соусом та додати до кабачків. Тушкувати чотири хвилини.

Вимкнути вогонь, посипати паприкою, кропом та кунжутом.

Ця закуска краще смакує холодною.

«Під час смаження кабачків обов’язково помішуйте, щоб вони не підгоріли. Але не пересмажуйте — кабачки мають залишатися злегка цупкими, не розвареними. Щоб текстура була ідеальна, можна додати не одну, а дві ложки крохмалю», — зазначила фудблогерка.

Раніше рецептом смачної вечері з кабачків — рулетиків з кабачків з сиром і шинкою та овочевої лазаньї — поділилася Тетяна Литвинова.

Фото — скріншот

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