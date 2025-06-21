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Швидка закуска з кабачків: з'їдають навіть ті, хто їх не любить
Влітку, коли настає сезон кабачків, кулінари та фудблогери пропонують різноманітні рецепти приготування цього овоча. З них можна приготувати, наприклад, млинці, які подають зі сметанно-часниковим соусом, а можна й замаринувати, зробивши швидку закуску.
Другий варіант пропонує приготувати авторка кулінарного блогу Віта Воротнюк, яка запевняя, що такі кабачки з'їдять навіть ті, хто їх не любить.
Інгредієнти:
- Кабачки — 2 шт.;
- Соєвий соус — 50 мл;
- Часник — 1 зубчик;
- Крохмаль — 2 ст. л.;
- Олія — для смаження;
- Кріп — за смаком;
- Паприка — за смаком;
- Кунжут — за смаком.
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Приготування:
- Нарізати кабачки брусочками та обсмажити на сильному вогні до скоринки.
- Додати крохмаль, перемішати та смажити ще хвилину.
- Часник подрібнити, змішати із соєвим соусом та додати до кабачків. Тушкувати чотири хвилини.
- Вимкнути вогонь, посипати паприкою, кропом та кунжутом.
- Ця закуска краще смакує холодною.
«Під час смаження кабачків обов’язково помішуйте, щоб вони не підгоріли. Але не пересмажуйте — кабачки мають залишатися злегка цупкими, не розвареними. Щоб текстура була ідеальна, можна додати не одну, а дві ложки крохмалю», — зазначила фудблогерка.
Раніше рецептом смачної вечері з кабачків — рулетиків з кабачків з сиром і шинкою та овочевої лазаньї — поділилася Тетяна Литвинова.
Фото — скріншот9920
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