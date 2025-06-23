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Чекають страшні випробування: популярна акторка заспівала гімн на вершині Говерли
Популярна акторка, зірка серіалу «Одного разу у Полтаві» Анна Саліванчук, яка вразила світлинами, здійснила давню мрію та поборола страх. Разом із старшим сином Глібом та його друзями вона піднялася на Говерлу. За словами акторки, бажання піднятися разом з командою сина виникло у неї спонтанно, було складно, але вона щаслива.
На своїй сторінці у соціальній мережі Анна виклала фото та відео з вершини Говерли. Саліванчук, тримаючи український прапор, заспівала гімн країни. Потім акторка показала чудові види та легендарну квітку — оспівану червону руту.
«Сходження на Говерлу 2025! — написала Анна. — Кожного дня нас чекають страшні випробування, ми не знаємо, що буде завтра. Я вирішила пройти цей нелегкий шлях для перемоги над собою і за всіх, хто вже не зможе пройти цей шлях, бо загинули на цій клятій війні. Дякую всім захисникам за можливість жити».
Підписники підтримали вчинок Саліванчук та вкотре захопилися чудовими видами Карпат.
«Це неймовірні відчуття!» — прокоментували у мережі.
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