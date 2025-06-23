Чекають страшні випробування: популярна акторка заспівала гімн на вершині Говерли

Популярна акторка, зірка серіалу «Одного разу у Полтаві» Анна Саліванчук, яка вразила світлинами, здійснила давню мрію та поборола страх. Разом із старшим сином Глібом та його друзями вона піднялася на Говерлу. За словами акторки, бажання піднятися разом з командою сина виникло у неї спонтанно, було складно, але вона щаслива.

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На своїй сторінці у соціальній мережі Анна виклала фото та відео з вершини Говерли. Саліванчук, тримаючи український прапор, заспівала гімн країни. Потім акторка показала чудові види та легендарну квітку — оспівану червону руту.

«Сходження на Говерлу 2025! — написала Анна. — Кожного дня нас чекають страшні випробування, ми не знаємо, що буде завтра. Я вирішила пройти цей нелегкий шлях для перемоги над собою і за всіх, хто вже не зможе пройти цей шлях, бо загинули на цій клятій війні. Дякую всім захисникам за можливість жити».

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Підписники підтримали вчинок Саліванчук та вкотре захопилися чудовими видами Карпат.

«Це неймовірні відчуття!» — прокоментували у мережі.

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