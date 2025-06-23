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Майже три роки чекали на диво: в бою на Донеччині загинув слюсар із Черкащини
Через довгі невтомних пошуків, відчайдушної віри у диво на рідну землю повернувся молодший сержант Вадим Ланін. Весь цей час родина жила між надією і болем - воїн вважався безвісти зниклим, повідомляє мер міста Сміла Сергій Ананко. Вадиму навіки 44 роки.
«Вадим отримав освіту у професійно-технічному училищі № 4. Строкову службу проходив в органах внутрішніх справ. Працював слюсарем. Любив життя, був щиро ввічливим, життєрадісним, багатогранним, завжди знаходив тепле слово, щиру пораду або ж просто мовчазну підтримку для друзів та близьких», — йдеться у повідомленні.
До війська чоловік був мобілізований на початку повномасштабного вторгнення. Служив на посаді заступника командира бойової машини. Свій останній бій Вадим Ланін прийняв 22 жовня 2022 року у Покровському районі Донецької області.
«Щирі співчуття дружині, донечці, близьким, друзям, військовим побратимам, усім, хто знав, поважав і любив героя…» — додав мер.
Поховали Вадима Ланіна з усіма військовими почестями, під залпи салютної групи на Алеї Слави.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у бою на Донеччині загинув нацгвардієць з Київщини, який з перших днів війни пішов боронити країну.119
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