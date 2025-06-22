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З перших днів війни пішов боронити країну: в бою на Донеччині загинув нацгвардієць з Київщини

20:33 22 червня 2025
Орест Білінчук-Портяк

Ще одна чорна звістка з фронту прилетіла на Київщину. 9 червня 2025 року під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Орест Білінчук-Портяк з Фастова. З перших днів повномасштабного вторгнення захисник став добровольцем ТРО, далі був медиком батальйону «Госпітальєри», пізніше став до лав Збройних Сил України, повідомляє Фастівська міська рада. У травні йому виповнився 31 рік.

«Орест здобув вищу освіту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за напрямом „Кіно- та телемистецтво“, спеціалізація — кіно- та телеоператорство. Він захищав Батьківщину в складі 4-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Сергія Михальчука „Рубіж“, був військовослужбовцем Національної гвардії України», — йдеться у повідомленні.

Відважний воїн у складі бойових підрозділів виконував завдання на Харківщині, Донеччині, Луганщини. Брав участь у важких боях поблизу Кремінної (Серебрянський ліс), де дивом залишився живим.

За відмінну службу Орест Білінчук-Портяк мав нагороди медаль «Честь. Слава. Держава» — за мужність, патріотизм та активну громадянську позицію, нагрудний знак «Хрест хоробрих» (із врученням подяки) — за знищення ворога".

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Свій останній бій захисник прийняв на Донеччині. У вічній скорботі за ним дружина, мати, сестра, друзі та рідні.

Раніше «ФАКТИ» розповідали історію американця Фреда Гранді, який приїхав до України розбирати завали й загинув у Києві від російської ракети.

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