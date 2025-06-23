У Білгород-Дністровському є загиблі після удару балістикою, під завалами шукають людей (фото, відео)

Росіяни вдень 23 червня знов атакували Одещину — вдарили балістикою по місту Білгород-Дністровський, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Ймовірно балістичних ракет було дві. Повітряні сили попереджали про швидкісні цілі в напрямку Білгород-Дністровського.

Під удар потрапив навчальний заклад. Рятувальники, поліція та медики працюють на місці події.

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«Росіяни зруйнували місцевий навчальний заклад. Під завалами можуть бути люди — дорослі з викладацького складу. Діти, на щастя, на канікулах, їх у закладі не було.

Робота з ліквідації наслідків та пошуки вже ідуть», — написав Кіпер.

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Станом на 16:00 стало відомо про двох загиблих внаслідок ворожого удару. Дванадцятеро людей отримали поранення, повідомив голова ОВА.

«Три постраждалі у тяжкому стані. Інші поранені, серед яких двоє підлітків, у стані середнього ступеня тяжкості. Їм надається вся необхідна медична допомога», — написав він.

Нагадаємо, вночі 22 червня росіяни знищили місцеву станцію екстреної медичної допомоги у Білгород-Дністровському. Ворожими ударами виведені з ладу сім автівок швидкої допомоги, шість з них потрощені, одна машина швидкої згоріла вщент.

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Як повідомляли «ФАКТИ», в ніч на 23 червня російські війська атакували Україну 368 дронами та ракетами. Основний напрямок удару був на Київ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. Протиповітряною обороною знешкоджено 354 засоби повітряного нападу противника.

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