- 16:27 «Треба шукати союзницькі мости для того, щоб Україна зайнялась своїм ядерним озброєнням», — академик Володимир Горбулін
- 16:20 МОЗ замість справедливого регулювання обмежилося вибірковими домовленостями, — експерт про ціни на ліки
- 16:20 У Білгород-Дністровському є загиблі після удару балістикою, під завалами шукають людей
- 16:05 Оригінальний сніданок від Пави: готується за 10 хвилин, а виглядає на всі 100!
- 15:43 Це лише початок: Трамп заявив про знищення ядерних центрів Ірану
- 15:37 Співбесіди з претендентами на посаду директора БЕБ: міжнародні експерти приголомшені «доброчесністю» кандидатів з НАБУ
- 15:21 Він це усвідомить лише у разі краху: американський генерал переконаний у поразці путіна
- 15:19 Останнє санкційне попередження: хто наступний у черзі після Дмитрука й Ряшина?
- 14:53 Забудете про шкідників та хвороби: простий та ефективний спосіб захистити полуницю на грядці
- 14:52 Відчай і втома: зірки відреагували на чергову російську комбіновану атаку по Києву
- 14:23 Трамп послав потужний сигнал Китаю та росії — ЗМІ
- 14:17 Близнюкам не бажано влазити у борги, а у Терезів та Левів можливий несподіваний бонус: фінансовий гороскоп на тиждень 23 — 29 червня
У Білгород-Дністровському є загиблі після удару балістикою, під завалами шукають людей (фото, відео)
Росіяни вдень 23 червня знов атакували Одещину — вдарили балістикою по місту Білгород-Дністровський, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Ймовірно балістичних ракет було дві. Повітряні сили попереджали про швидкісні цілі в напрямку Білгород-Дністровського.
Під удар потрапив навчальний заклад. Рятувальники, поліція та медики працюють на місці події.
«Росіяни зруйнували місцевий навчальний заклад. Під завалами можуть бути люди — дорослі з викладацького складу. Діти, на щастя, на канікулах, їх у закладі не було.
Робота з ліквідації наслідків та пошуки вже ідуть», — написав Кіпер.
Станом на 16:00 стало відомо про двох загиблих внаслідок ворожого удару. Дванадцятеро людей отримали поранення, повідомив голова ОВА.
«Три постраждалі у тяжкому стані. Інші поранені, серед яких двоє підлітків, у стані середнього ступеня тяжкості. Їм надається вся необхідна медична допомога», — написав він.
Нагадаємо, вночі 22 червня росіяни знищили місцеву станцію екстреної медичної допомоги у Білгород-Дністровському. Ворожими ударами виведені з ладу сім автівок швидкої допомоги, шість з них потрощені, одна машина швидкої згоріла вщент.
Як повідомляли «ФАКТИ», в ніч на 23 червня російські війська атакували Україну 368 дронами та ракетами. Основний напрямок удару був на Київ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. Протиповітряною обороною знешкоджено 354 засоби повітряного нападу противника.16
Читайте нас у Facebook
«Наші захисники втрачають життя за цю землю, а вам хочеться „качати“ під Моргенштерна?»: український хореограф звернувся до українців
Скорпіонам — «Імператриця», Дівам — «Дев'ятка Кубків», а Левам — «Верховна Жриця»: Таро-прогноз та поради карт на 23 червня