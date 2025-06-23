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Понад 350 безпілотників ворога брали участь у нічній атаці на Україну, — Повітряні сили

10:15 23 червня 2025
Окупанти в ніч проти 23 червня атакували Україну понад 350 безпілотниками&nbsp;— Фото: Новини.LIVE

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. У ніч на 23 червня (із 20.00 22 червня) противник атакував 368 засобами повітряного нападу. Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

Так, окупанти атакували:

- 352 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків (до 160 із них — «шахеди»);
- 11 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23;
- 5 крилатими ракетами Іскандер-К.

«Основний напрямок удару — місто Київ! Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України», — йдеться у повідомленні.

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За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 354 засоби повітряного нападу противника, 158 збито вогневими засобами, 196 — локаційно втрачені:

- 146 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 193 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 — збито, ще 3 — локаційно втрачені;
- 5 крилатих ракет Іскандер-К — збито.

«Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях у місті Київ та Київській області», — повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

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Як писали «ФАКТИ», внаслідок атаки є жертви, зафіксовані пошкодження у столиці та кількох населених пунктах Київщини.

Фото: Новини.LIVE

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