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Понад 350 безпілотників ворога брали участь у нічній атаці на Україну, — Повітряні сили
Росіяни продовжують обстрілювати Україну. У ніч на 23 червня (із 20.00 22 червня) противник атакував 368 засобами повітряного нападу. Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.
Так, окупанти атакували:
- 352 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків (до 160 із них — «шахеди»);
- 11 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23;
- 5 крилатими ракетами Іскандер-К.
«Основний напрямок удару — місто Київ! Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України», — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 354 засоби повітряного нападу противника, 158 збито вогневими засобами, 196 — локаційно втрачені:
- 146 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 193 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 — збито, ще 3 — локаційно втрачені;
- 5 крилатих ракет Іскандер-К — збито.
«Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях у місті Київ та Київській області», — повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.
Як писали «ФАКТИ», внаслідок атаки є жертви, зафіксовані пошкодження у столиці та кількох населених пунктах Київщини.
Фото: Новини.LIVE148
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