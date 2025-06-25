Що може врятувати у разі ядерного вибуху: науковці дали пояснення

У серпні виповнюється 80 років з того часу, як японські міста Хіросіма та Нагасакі були спустошені ядерними атаками. На сьогоднішній день це єдині випадки використання ядерної зброї для ведення війни, але реальність така, що станом на початок 2025 року у світі залишилося трохи більше 12 200 боєголовок, пише sciencealert.com. Автори публікації відповіли на питання, що станеться, якщо завтра спалахне ядерна війна.

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«Не існує чіткого способу оцінити вплив однієї ядерної бомби, оскільки це залежить від багатьох факторів, включаючи погоду в день її скидання, час доби детонації, географічне розташування місця падіння та те, чи вибухає вона на землі чи в повітрі. Але, загалом кажучи, існують деякі передбачувані етапи вибуху ядерної бомби, які можуть вплинути на ймовірність вашого виживання», — кажуть фахівці.

За словами науковців, приблизно 35 відсотків енергії ядерного вибуху вивільняється у вигляді теплового випромінювання. Оскільки теплове випромінювання поширюється приблизно зі швидкістю світла, перше, що вас вразить, це спалах сліпучого світла та тепла. Самого світла достатньо, щоб викликати блискавичну сліпоту — зазвичай тимчасову форму втрати зору, яка може тривати кілька хвилин.

Як приклад, вони розглянули бомбу потужністю 1 мегатонну, яка у 80 разів більша за бомбу, скинуту над Хіросімою, але набагато менша багатьох сучасних ядерних боєприпасів. Від бомби такого розміру люди на відстані до 21 кілометра відчують блискавичну сліпоту в ясний день, а люди на відстані до 85 кілометрів тимчасово осліпнуть у ясну ніч.

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Спека є проблемою для тих, хто знаходиться ближче до місця вибуху. Легкі опіки першого ступеня можуть виникнути на відстані до 11 кілометрів, а опіки третього ступеня — ті, що руйнують і утворюють пухирі на тканинах шкіри — можуть вразити будь-кого на відстані до 8 кілометрів. Опіки третього ступеня, що охоплюють понад 24 відсотки тіла, ймовірно, будуть смертельними, якщо люди негайно не отримають медичну допомогу. Ці відстані змінюються залежно не лише від погоди, але й від того, що ви носите — білий одяг може відбивати частину енергії вибуху, тоді як темніший одяг поглинатиме її.

За оцінками, самий центр ядерної бомби потужністю 1 мегатонну може генерувати температуру, близьку до 100 мільйонів градусів Цельсія, або приблизно в п'ять разів вищу температуру, ніж у ядрі Сонця. Цього було б більш ніж достатньо, щоб миттєво перетворити людське тіло на його найпростіші елементи, такі як вуглець. Але для тих, хто знаходиться трохи далі від центру вибуху, є й інші ефекти, які слід враховувати, окрім тепла.

Ядерний вибух створює раптові потужні зміни тиску повітря, які можуть розчавити предмети та зруйнувати будівлі.

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У радіусі 6 кілометрів від бомби потужністю 1 мегатонну вибухові хвилі створюватимуть силу 180 метричних тонн на стіни усіх двоповерхових будівель та швидкість вітру 255 кілометрів на годину. Технічно люди можуть витримувати такий тиск, але більшість людей загинуть від падіння будівель.

Наприклад, дослідження моделювання, опубліковане в 2019 році, показало, що ядерна війна між Сполученими Штатами та росією занурить Землю в ядерну зиму на кілька днів через рівень диму та сажі, що викидаються в атмосферу.

Ми також знаємо, що радіоактивні частинки можуть поширюватися на надзвичайно великі відстані. Нещодавнє дослідження показало, що залишки радіоактивного вуглецю від випробувань ядерних бомб часів Холодної війни були знайдені аж у Маріанській западині, найглибшій точці світового океану.

«Знову ж таки, все це гіпотетично — існують міжнародні договори, спрямовані на припинення поширення та використання ядерної зброї, тому ми сподіваємося, що вам ніколи не доведеться перевірити цю інформацію на практиці», — зазначають автори статті.

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Раніше повідомлялося, що ядерна загроза від рф стала реальнішою. росія проводить таємну модернізацію свого ядерного арсеналу.

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